لو هتضحي السنادي 7 معلومات لازم تعرفنا في سن الأضحية دار الأفتاء 2025

قد اوضحت الجهات المختصة عن سن الأضحية دار الأفتاء المصرية، وقد أشارت بشكل رسمي بأنه قد يوجد العديد من الشروط المختلفة التي يجب ان يتم توافرها بشكل رسمي قبل ان يتم ذبح الأضحية على الفور كما أيضا قد اوضحت الجهات المختصة بانه فى حالة لم يتم توافر الشروط المطلوبة سوف يعتبر أن الأضحية غير متوافقة شرعيًا.

سن الأضحية دار الأفتاء

قد أحتل العديد من الأسئلة المختلفة حول سن الأضحية دار الأفتاء المصرية، والذي بدأ العديد من الأشخاص بتسألون عن أهمية الامر، فقد اشارت دار الأفتاء المصرية على أنه يوجد العديد من الاعمار المخصصة لكل الماشية التي يوجب الذبح عند الوصول لها، وقد أشارت بشكل مفصل عن هذا الامر وعلى أن يشمل الاتي:

الخرفان: يجب أن يصل سن الخروف الى ستة أشهر حتي يجوز أن يتم ذبحه، وما هو أقل من ذلك فلا يجوز شرعًا.

الماعز: يجب على أن يصل عمر الماعز الى العمر الواحد الهجري، وما هو أقل من ذلاك فلا يجوز.

الأبقار: يجب أن يتم وصول الأبقار الى وزن لا يقل عن 350 كيلو عند الذبح ولا يجب أن يكون أقل من ذلك.

الجاموس: يجب أن يكون عمر الجاموس لا يقل عن عامين هجريتين وفي حالة الأقل لا يجوز شرعًا ان يتم ذبحة.

الجمال: يشترط ان يكون عمر الجمل لا يقل عن 6 سنوات، ويشترط ان يكون وزنه فوق 350 كيلو جرام.

أيام ذبح الأضحية

قد أوضحت أيضا دار الأفتاء المصرية العديد من التعليمات املخصصة حول أيام الذبح، وأشارت على أنه يمكن للمضحي أن يقوم بالذبح فى جميع أيام التشريق، وقد تشمل هذه الأيام هو اليوم الأول من العيد، واليوم الثاني، وحتي عصر اليوم الثالث فقط.