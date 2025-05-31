الازهر الشريف يبشر الطلاب بنسب نجاح عالية “امتحان القرآن الكريم الثانوية الأزهرية 2025”

قد أحتل امتحان القرآن الكريم الثانوية الازهرية العديد من عمليات البحث على مواقع التواصل الأجتماعي بشكل كبير فى الساعات الأخيرة، وذلك بعد أن تم الأمتحان بشكل بسيط جدًا والذي قد يعتبر من أصعب الامتحانات التي يمر بها كل من القسمين الأدبي والقسم العلمي، وقد أكد العديد من الطلاب، بأنه فى حالة أجتياز الأمتحان سوف يكون من السهل المرور بالعديد من الأمتحانات الاخرى.

امتحان القرآن الكريم الثانوية الأزهرية

قد ارتفعت معدلات البحث بشكل كبير على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي امتحان القرآن الكريم الثانوية الأزهرية لعام 2025، وقد اشارت العديد من الطلاب بأن الامتحان كان فى يوم السبت الجاري، وقد كان من الصعب أن يتم أجتيازة بصورة مبسطة مثلما حدث فى العديد من الأدارات التعليمة بداخل جمهورية مصر العربية، وكما أشار العديد من الطلاب عبر مواقع التواصل الأجتماعي بان فى حالة اجتياز الامتحان سوف يكون من السهل اجتياز العديد من الأمتحانات الآخرى التي لم تنتهي حتي هذا الوقت الحالي.

امتحانات الثانوية الازهرية

قد اوضحت وزارة التعليم الازهرية، بان مازالت امتحانات الثانوية الأزهرية مستمرة فى العديد من الأدارات التعليمة الأزهرية بداخل جمهورية مصر العربية، والتي من المحتمل أن يتم أستئنافها حتي نهاية اجازة عيد الأضحي والعودة لها مرة اخرى بعد اتمام عيد الاضحي المبارك، وعلى أن يستمر باقية الامتحانات حتي يومي الاربعاء والخميس وعلى ان ينتهي جدول الامتحانات الخاص بالطلاب فى هذه الفترة، وقد اشارت الجهات المختصة، على أنه يتم الوصول الى النتائج الخاصة بالامتحانات بعد اتمام عمليات التصحيح بشكل مؤكد، وعلى أن يتم الاعلان عن هذا الأمر من خلال الجهات المختصة فقط.