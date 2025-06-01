موعد مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب أفريقي في نهائي دوري ابطال أفريقيا والقنوات الناقله لها

ابانوب يعقوب تاريخ النشر تصنيف أخبار الرياضة
موعد مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب أفريقي في نهائي دوري ابطال أفريقيا والقنوات الناقله لها
موعد مباراة العودة بين بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025

يستعد بيراميدز من أجل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب أفريقي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث أن الفريق السماوي على موعد مع كتابة التاريخة في حالة تحقيقة اللقب سوف يكون الأول في تاريخ الفريق ورابع نادي مصري يفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد كل مو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ونادي الزمالك ونادي الإسماعيلي، لذلك يسعي بيراميدز من أجل وضعة اسمه ضمن تلك الفرق المصرية التي حققت لقب البطولة.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز

واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أن يعود بتعادل ثمين من خارج الأرض بعدما ادرك النجم الدولي المغربي وليد الكرتي هدف التعادل في الوقت بدل ضائع في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم امام الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب أفريقي، لذلك يحتاج الفريق السماوي الي التعادل السلبي أو الفوز باي نتيجة من أجل احراز لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم هذا الموسم.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري ابطال أفريقيا

وينطلق لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز امام صن داونز الجنوب أفريقي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة 8 مساء الأحد الموافق الاول من شهر يونيو من العام الجاري 2025، بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة والعربية السعودية على أرضية ملعب الدفاع الجوب في العاصمة المصرية القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز

وقد أعلنت شبكة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية عن نقل إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين صن داونز وبيراميدز.

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ابانوب يعقوب

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