ظهور نتائج السادس الابتدائي في محافظات العراق 2025 دور أول بالإسم

ظهرت نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في عدد من المحافظات العراقية، التي من بينها ميسان والسليمانية، وكذلك صلاح الدين والرصافة أولى وثانية، فيما جاري تصحيح بعض المحافظات الأخرى المتمثلة في “القادسية، بابل، البصرة، كركوك، المثني، ذي قار”، حتى أن وزارة التربية العراقية حريصة على إعلان جميع المحافظات في غضون الساعات القادمة، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي دور أول

يمكنك تنزيل كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في مختلف المحافظات العراقية التي ظهرت فيها، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-

قم بالذهاب إلى موقع نتائجنا عبر الإنترنت.

مع القيام بتسجيل الدخول إلى صفحة النتائج.

قم بإختيار المحافظة المقيم بها الطالب أو الطالبة.

فيما ستتمكن من النقر على زر “تنزيل”.

حتى يتم استخراج كشوفات نتائج المحافظة التي ظهرت بها النتيجة.

بحيث تتمكن كل طالب وطالبة من معرفة المجموع المتحصل عليه في هذه المرحلة الدراسية.

ألية ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق

وحتى تأتي المرحلة الأخيرة المعنية بظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، فتمر بعدة مراحل أخرى متمثلة في التالي:-