الإجازة بدأت سلي أطفالك فيها.. تردد قناة وناسة وميكي كيدز وكراميش

مع قدوم إجازة الصيف التي ينتظرها العديد من الأطفال في مختلف الدول العربية، تبدأ عمليات البحث تزداد بشكل كبير حول تردد القنوات الفضائية الناقلة لكل ما هو مميز ورائع في عالم الطفل والكرتون، وذلك من خلال بث هذه القنوات إلى برامج تعليمية وتنموية يستفيد منها الطفل، وكذلك أناشيد وأغاني رائعة يعشقها المتابعين، فيما يمكنك معرفة أخر تحديث لتردد كل قناة، بناءً على ما نوضحه لكم في مقال اليوم.

تردد ميكي كيدز

قم بتنزيل التردد الحديث لقناة ميكي كيدز، بناءً على ما يلي:-

قمر صناعي النايل سات.

تردد القناة 11526.

استقطابها أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ يكون “3/4”.

تردد قناة وناسة الجديد

ويمكن التعرف على التردد الجديد لقناة وناسة أطفال، بناءً على المعلومات المتمثلة في الأتي:-

قمر صناعي أخر النايل سات.

تردد ثاني 11470.

بينما الإستقطاب عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

والقمر الصناعي الأخر “العرب سات”.

التردد الأخر “11270”.

الإستقطاب الأخر “عمودي”.

معامل الترميز للقناة “27500”.

تردد قناة كراميش

ويمكنك متابعة كل ما تقدمه قناة كراميش على القمر الصناعي، وفقًا للبيانات التي تتمثل في التالي:-

قمر صناعي لقناة كراميش “النايل سات”.

التردد الخاص بقناة كراميش “11430”.

استقطاب القناة عمودي.

أما عن معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

خطوات تنزيل قنوات الأطفال

أما عن الخطوات التي يمكنك من خلالها تنزيل قنوات الأطفال المتمثلة في ميكي كيدز ووناسة وكراميش، وفقًا للأتي:-