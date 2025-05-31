افضل دعاء مستجاب العشر الاوائل أدعية شهر ذي الحجة 2025 مكتوبة

يحرص ملايين المسلمين في مصر والعالم على ان يقوموا باغتنام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وذلك بالدعاء والعمل الصالح، لما لها من فضل عظيم في تيسير الأمور وايضا في قضاء الحوائج، لذا تتصدر أدعية شهر ذي الحجة 2025 محركات البحث خلال هذه الأيام

أدعية شهر ذي الحجة 2025 مكتوبة ومميزة

ننشر لكم بعض الادعية المكتوبة يمكن ان يكررها المسلم في العشر الاوائل من ذي الحجة

اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يُرام وملكك الذي لا يُضام ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي وتيسر أمري اللهم يا دليل الحائرين ويا كاشف الهم ويا فارج الغم اقض حاجتنا وفرّج همومنا إنك على كل شيء قدير يا حيّ يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كلّه ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين

أدعية متنوعة لشهر ذي الحجة 2025

اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ويسّر أمورنا وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأرزاقنا

اللهم لا تطوِ صفحة هذه الأيام إلا وقد محوت ذنوبنا وسترت عيوبنا وفرّجت كروبنا وقضيت حوائجنا

اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجًا ومن كل هم فرجًا ومن كل بلاء عافية

أدعية إضافية لشهر ذي الحجة 2025

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا مسهّل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق اللهم يا معلم موسى علمني ويا مفهم سليمان فهمني ويا مؤتي لقمان الحكمة آتني الحكمة وفصل الخطاب اللهم نسألك في هذه الأيام المباركة أن تفتح لنا أبواب الفرج وأن تجعلنا من المقبولين عندك

جدول الأدعية الخاصة بشهر ذي الحجة 2025