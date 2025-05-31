افضل دعاء مستجاب العشر الاوائل أدعية شهر ذي الحجة 2025 مكتوبة

يحرص ملايين المسلمين في مصر والعالم على ان يقوموا باغتنام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وذلك بالدعاء والعمل الصالح، لما لها من فضل عظيم في تيسير الأمور وايضا في قضاء الحوائج، لذا تتصدر أدعية شهر ذي الحجة 2025 محركات البحث خلال هذه الأيام
أدعية شهر ذي الحجة 2025 مكتوبة ومميزة
ننشر لكم بعض الادعية المكتوبة يمكن ان يكررها المسلم في العشر الاوائل من ذي الحجة
- اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يُرام وملكك الذي لا يُضام ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي وتيسر أمري
- اللهم يا دليل الحائرين ويا كاشف الهم ويا فارج الغم اقض حاجتنا وفرّج همومنا إنك على كل شيء قدير
- يا حيّ يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كلّه ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين
أدعية متنوعة لشهر ذي الحجة 2025
- اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ويسّر أمورنا وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأرزاقنا
- اللهم لا تطوِ صفحة هذه الأيام إلا وقد محوت ذنوبنا وسترت عيوبنا وفرّجت كروبنا وقضيت حوائجنا
- اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجًا ومن كل هم فرجًا ومن كل بلاء عافية
أدعية إضافية لشهر ذي الحجة 2025
- اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
- اللهم يا مسهّل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق
- اللهم يا معلم موسى علمني ويا مفهم سليمان فهمني ويا مؤتي لقمان الحكمة آتني الحكمة وفصل الخطاب
- اللهم نسألك في هذه الأيام المباركة أن تفتح لنا أبواب الفرج وأن تجعلنا من المقبولين عندك
جدول الأدعية الخاصة بشهر ذي الحجة 2025
|نوع الدعاء
|الدعاء
|دعاء التيسير
|اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يُرام…
|دعاء الفرج
|اللهم يا دليل الحائرين ويا كاشف الهم…
|دعاء الستر
|اللهم لا تطوِ صفحة هذه الأيام إلا وقد محوت ذنوبنا…
|دعاء الفتح
|اللهم افتح لنا أبواب رحمتك…
|دعاء الشكر
|اللهم آتنا في الدنيا حسنة…