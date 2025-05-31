دليل الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025

تعتبر برامج الرعاية الاجتماعية أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والعدالة في المجتمع العراقي، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تؤثر على الكثير من الأسر، تصبح قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2025 بمثابة نافذة أمل لفئات تحتاج بشدة إلى الدعم وتمثل هذه القوائم فرصة لتحسين الظروف المعيشية من خلال توفير المساعدات الغذائية والصحية والمادية وتسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى استهداف الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزام الدولة الجاد بمساعدة الفئات الهشة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في المجتمع وفي هذا المقال، سنستعرض تفاصيل قوائم المشمولين وآلية الدعم المقدمة لهم.

الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025

في إطار الجهود الحكومية الرامية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن إصدار القوائم الجديدة التي تشمل المقبولين ضمن الوجبة السابعة من برنامج الرعاية الاجتماعية وتم نشر هذه القوائم رسميًا عبر منصة “مظلتي” الإلكترونية، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى المعلومات دون الحاجة للذهاب إلى المراكز المعنية.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن للمواطنين الاستعلام بسهولة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة منصة مظلتي الإلكترونية

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور

الانتقال إلى قسم “الخدمات الإلكترونية”

اختيار “الرعاية الاجتماعية” من القائمة

تحديد رقم الوجبة: الوجبة السابعة

الضغط على “استعلام” لعرض التفاصيل الكاملة

شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية 2025

وضعت وزارة العمل مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على الدعم، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيمًا بشكل دائم في العراق ألا يمتلك المتقدم دخلًا ثابتًا أو مصدر رزق رسمي عدم امتلاك عقارات أو أراضٍ مسجلة باسمه ألا يكون مستفيدًا من أي برامج دعم حكومي أخرى أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا

توضح هذه الإجراءات والشروط التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز العدالة الاجتماعية في المجتمع.