طريقة تنزيل وموعد إطلاق الإصدار الجديد من لعبة ماريو كارت 2025 Mario Kart world لأجهزة أندرويد وأيفون

تعد لعبة “Mario Kart” إحدى أكثر الألعاب شعبية في تاريخ ألعاب الفيديو حيث حازت على إعجاب ملايين اللاعبين حول العالم منذ إصدارها الأول، إذ لطالما كانت هذه اللعبة مرادفا لهذه السلسلة العريقة التي أطلقتها شركة “نينتيندو” في عام 1992، وقد شهدت السلسلة العديد من التحسينات والتطورات على مر السنين مما جعلها تظل على قمة قائمة الألعاب المفضلة لدى العديد من الأجيال.
لعبة Mario Kart world
في الآونة الأخيرة بدأت الشائعات تنتشر حول موعد إطلاق إصدار جديد من اللعبة، يشاع أن الإصدار الجديد لينضم إلى سلسلة ألعاب “Mario Kart” الشهيرة ويعرف بلقب “Mario Kart World”، يرتقب أن يقدم هذا الإصدار الجديد تجربة لعب غامرة ومتنوعة وتشتمل على مضامير جديدة، وشخصيات محدثة وميزات مبتكرة تضيف عمق إلى اللعبة وتجعلها أكثر إثارة وجاذبية.
إطلاق الإصدار الجديد من لعبة Mario Kart world
تستعد شركة نينتندو لطرح الإصدار التالي للعبة ماريو كارت خلال الفترة القادمة تحديدا في يوم 5 يونيو 2025 حيث يحمل ذلك الإصدار العديد من التحسينات والإضافات التي تعزز التجربة وتشكل فارق ملحوظ باللعبة.
طريقة تنزيل ماريو كارت
- زيارة المتجر الإلكتروني الذي يتناسب مع نظام التشغيل.
- بالنسبة لمستخدمي أجهزة “أندرويد”، يجب فتح “متجر جوجل بلاي”.
- بينما يمكن لمستخدمي “آي أو إس” زيارة “متجر أب ستور”.
- يتمكن اللاعب من البحث عن “Mario Kart World” باستخدام خاصية البحث المتاحة في كل متجر.
- بعد فتح صفحة اللعبة يظهر زر يحمل عبارة “تنزيل” أو “تحميل”.
- يجب الضغط عليه لبدء عملية التحميل.
- تختلف فترة التحميل باختلاف سرعة اتصال الإنترنت لذا ينبغي على المستخدم الانتظار حتى تكتمل العملية.
- في هذه الأثناء يمكنه متابعة حالة التحميل من خلال رمز التحميل الموجود في المتجر.
- بعد اكتمال التحميل، ستظهر رسالة تفيد بإمكانية تثبيت اللعبة.
- يجب على المستخدم النقر على زر “تثبيت” ومن ثم متابعة التعليمات الظاهرة على الشاشة لإتمام عملية التثبيت.
- بمجرد الانتهاء من التثبيت ينبغي على اللاعب البحث عن أيقونة اللعبة على شاشة الجهاز والنقر عليها لبدء رحلته في عالم “Mario Kart World”.
- بعد فتح اللعبة سيظهر له واجهة المستخدم التي تحتوي على عدة خيارات مثل بدء اللعبة مشاركة الأصدقاء، واستكشاف المميزات الجديدة.