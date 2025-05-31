طريقة تنزيل وموعد إطلاق الإصدار الجديد من لعبة ماريو كارت 2025 Mario Kart world لأجهزة أندرويد وأيفون

تعد لعبة “Mario Kart” إحدى أكثر الألعاب شعبية في تاريخ ألعاب الفيديو حيث حازت على إعجاب ملايين اللاعبين حول العالم منذ إصدارها الأول، إذ لطالما كانت هذه اللعبة مرادفا لهذه السلسلة العريقة التي أطلقتها شركة “نينتيندو” في عام 1992، وقد شهدت السلسلة العديد من التحسينات والتطورات على مر السنين مما جعلها تظل على قمة قائمة الألعاب المفضلة لدى العديد من الأجيال.

لعبة Mario Kart world

في الآونة الأخيرة بدأت الشائعات تنتشر حول موعد إطلاق إصدار جديد من اللعبة، يشاع أن الإصدار الجديد لينضم إلى سلسلة ألعاب “Mario Kart” الشهيرة ويعرف بلقب “Mario Kart World”، يرتقب أن يقدم هذا الإصدار الجديد تجربة لعب غامرة ومتنوعة وتشتمل على مضامير جديدة، وشخصيات محدثة وميزات مبتكرة تضيف عمق إلى اللعبة وتجعلها أكثر إثارة وجاذبية.

إطلاق الإصدار الجديد من لعبة Mario Kart world

تستعد شركة نينتندو لطرح الإصدار التالي للعبة ماريو كارت خلال الفترة القادمة تحديدا في يوم 5 يونيو 2025 حيث يحمل ذلك الإصدار العديد من التحسينات والإضافات التي تعزز التجربة وتشكل فارق ملحوظ باللعبة.

طريقة تنزيل ماريو كارت