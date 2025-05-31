اضبط الآن تردد قناة طيور الجنة Toyor Aljanah 2025 الجديد عبر قمر النايل سات

تعتبر قناة طيور الجنة الفضائية واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث استطاعت على مدار سنوات أن تحجز لنفسها مكانة مميزة في قلوب الصغار وعائلاتهم، ولم تقتصر القناة على تقديم محتوى ترفيهي بسيط، بل سعت دائمًا إلى غرس القيم النبيلة وتعليم الأطفال بأسلوب شيق وجذاب لذلك، أصبحت الخيار الأول للعديد من الآباء الذين يبحثون عن محتوى آمن ومفيد لأبنائهم.

تميز قناة طيور الجنة

منذ انطلاقها قدمت طيور الجنة مجموعة متنوعة من الأناشيد والكليبات التي تخاطب براءة الطفولة وتعزز مفاهيم إيجابية مثل التعاون والصدق والاحترام وأهمية الأسرة وبفضل الإيقاعات المحببة والألوان الزاهية والشخصيات الكرتونية المرحة، تمكنت القناة من جذب انتباه الأطفال والحفاظ على تفاعلهم لساعات طويلة.

الجانب التعليمي للقناة

لم يقتصر تأثير طيور الجنة على الجانب الترفيهي فحسب، بل امتد ليشمل الجوانب التعليمية والتثقيفية وتقدم القناة فقرات تعليمية مبسطة تعلم الأطفال الحروف والأرقام والسلوكيات الصحيحة بطريقة تفاعلية ومسلية وكما تحرص على تقديم محتوى يدعم اللغة العربية الفصحى، مما يساهم في تعزيز مهارات الأطفال اللغوية بشكل غير مباشر.

تردد قناة طيور الجنة لعام 2025

على نايل سات:

التردد: 11393 أو 11274 (ينصح بالبحث عن كلا الترددين)

الاستقطاب: عمودي (V) أو أفقي (H) حسب التردد

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 أو 5/6

الجودة: HD

على عرب سات:

التردد: 11310 أو 11345 (يُنصح بالبحث عن كلا الترددين)

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 أو 5/6

الجودة: HD

بفضل محتواها المتنوع والجذاب، تظل قناة طيور الجنة رفيقة الطفولة المثالية، حيث تجمع بين التعليم والترفيه في إطار آمن ومفيد سواء كنت تبحث عن أغاني تعليمية أو كرتون مسلٍي ستجد في طيور الجنة كل ما يحتاجه طفلك لتنمية مهاراته وقيمه.