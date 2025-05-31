كيفية تجديد منحة البطالة 6 أشهر في الجزائر 2025 بالشروط المطلوبة

تقدم الحكومة الجزائرية مجموعة من البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين بمختلف الولايات، لتكون منحة البطالة من أكثر البرامج التي توفر دعم مادي ملائم في ظل الاضطراب الاقتصادي التي يمر بها العالم، وخاصة العاطلين عن العمل، مما يأتي بإشراء من قبل وزارة العمل والتشغيل، وسنتعرف معًا على الإجراءات الخاصة بتجديد منحة البطالة خلال السطور التالية.

طريقة تجديد منحة البطالة في الجزائر 2025

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بتجديد منحة البطالة بمختلف ولايات الجزائر وأمام كافة المواطنين المستفيدين من هذه المنحة، وفقًا لما يلي:-

قم بالدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل الرسمي عبر الإنترنت.

بعدها يتم الانتقال إلى صفحة الخدمات.

مع اختيار لخدمة “تجديد منحة البطال”.

ويتطلب منك إدخال بيانات الشخص المستفيد ومن بينها البريد الإلكتروني وكلمة المرور لحسابك.

ثم قم بإدخال المعلومات الجديدة في حالة توافرها.

مع إرفاق الوثائق السارية والصالحة لطلب التجديد.

النقر في النهاية على “تأكيد”.

ما هي شروط التقديم في منحة البطالة؟

وحددت وزارة العمل والتشغيل مجموعة من الشروط المعنية بطلب التقديم في منحة البطالة أمام كافة المتقدمين بمختلف ولايات دولة الجزائر، وفقًا لما يلي:-