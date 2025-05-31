“اضبط وتابع قيامة عثمان” تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 الجديد على النايل سات والعرب سات بجودة اتش دي HD

زاد البحث مؤخرا عن تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 الجديد على النايل سات والعرب سات، وذلك لأن تلك القناة تكون من أهم القنوات التي تمكنت بأن تحقق شعبية كبيرة في الوطن العربي الفترة سابقة وذلك لأنها تقوم بنقل العديد من البرامج والمسلسلات التركية التاريخية وأبرزها مسلسل قيامة عثمان التي تعرض باللغة العربية مساء يوم الخميس من كل أسبوع، فيما قامت إدارة القناة مؤخرا بتحديث التردد الخاص بها للحصول على جودة عالية للصورة والصوت.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

يمكنكم ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على القمر الصناعي نايل سات من خلال الترددات الآتية:

القمر الصناعي للقناة نايل سات.

أما التردد الجديد يكون عبر 12645.

فيما يكون معدل الاستقطاب أفقي.

ضبط معدل الترميز للقناة 27500.

يكون معامل تصويب الخطأ 5/6.

تردد قناة الفجر الجديد على عرب سات

يمكن استقبال قناة الفجر الجديد وذلك من خلال القمر الصناعي عرب سات عبر كتابة البيانات المقبلة بجهاز الريسيفر:

القمر الصناعي للقناة عرب سات.

أما التردد الجديد يكون عبر 11034.

فيما يكون معدل الاستقطاب أفقي.

ضبط معدل الترميز للقناة 27500.

يكون معامل تصويب الخطأ 3/4.

كيفية إضافة قناة الفجر على التليفزيون

يوجد بعض من الخطوات اللازمة التي تمكنك من إضافة قناة الفجر على التليفزيون وتمثلت أبرزها لتكون على النحو التالي: