“كل الكشوفات الآن” خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 عبر منصة مظلتي

يهتم العديد من المواطنين العراقيين بالتعرف على خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025، جاء ذلك تزامنا مع إعلان وزارة العمل والشئون الاجتماعية في دولة العراق مؤخرا ظهور اسماء المشمولين لدعم الرعاية ويمكن التعرف عليها عبر رابط منصة مظلتي الرقمية، فيما يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم المقدمة من الحكومة العراقية للفئات والأسر الأكثر احتياجا وذات الدخل المنخفض ويكون ذلك من أجل شراء كافة احتياجاتهم الشخصية والأساسية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025

كشفت وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية أنه يمكن الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 ويكون ذلك عبر الدخول على رابط منصة مظلتي، ومن ثم يتم اتباع بعض من الخطوات التي تمثلت كالآتي:

قم بالبداية بالنقر والدخول على رابط منصة مظلتي.

الآن يتم تسجيل الدخول، والضغط على القائمة.

من ثم يتم كتابة كل من الرقم الوطني ورقم الهاتف.

بعد ذلك اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2025.

ثم يتم تحديد رقم الوجبة وهي الأخيرة.

إدخال كافة المعلومات المطلوبة بكل دقة.

أخيرا يتم الضغط على أيقونة بحث، وعليك الانتظار قليلا لتظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بالدعم.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2025 العراق

يوجد بعض من الشروط اللازمة لاستحقاق دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2025 في دولة العراق وتمثلت كما يلي: