الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025.. شوف قبضك كام

يرغب العديد من المواطنين في الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة، حيث إن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت رابط الإستعلام عن المعاش، من أجل أن يتعرف المستفيدين على قيمة المعاش، خاصة وأن هذا البرنامج يعتبر من أهم البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين فيه، ويمكنك التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالإستعلام عن قيمة المعاش، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة

قم بإتباع مجموعة من الخطوات التي تؤهلك للإستعلام عن معاش تكافل وكرامة، وفقًا لما يلي:-

قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة البرامج.

اختيار “برنامج تكافل وكرامة”.

مع النقر على خدمة “الإستعلام عن المعاش”.

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد والمكون من 14 رقمًا.

فيما ستتأهل بعدها من النقر على أيقونة “بحث”.

حتى يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بقيمة المعاش.

الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة أمام كافة الأشخاص المتقدمين، بناءً على ما يأتي:-

جميع الأسر التي لا تمتلك دخل شهري ثابت.

كذلك جميع كبار السن وهم ليسو تحت بند المعاش التأميني.

ذوي الإعاقة والغير قادرين على العمل يحق لهم التقديم على تاكفل وكرامة.

جميع اليتامي.

الأرامل والمطلقات الذين ليس لديهم معيل.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن صرف معاش تكافل وكرامة يوافق منتصف كل شهر ميلادي، فيما يؤول ذلك إلى صرف الشهر الجديد سيكون يوم 15-6-2025، بحيث يتحصل عليه كافة المستفيدين من مختلف ماكينات الصراف الألي وفروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.