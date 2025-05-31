أحلى قناة لطفلك.. تردد MBC3 الجديد على النايل سات وعرب سات

يبحث العديد من أولياء الأمور وغيرهم مما لديهم أبناء وصغار، عن القنوات المتخصصة في نقل المحتوى الطفولي والكرتوني، لتكون قناة MBC3 هي من أبرز القنوات في هذا المجال، بما تقدمه من برامج تعليمية وترفيهية مميزة على مدار الـ 24 ساعة، ناهيك عن المحتوى المسلي والمضحك للطفل، فيما يمكنك معرفة أخر تحديثات أجرت على تردد قناة MBC3 نايل سات وعرب سات بناءً على ما نوضحه لكم في مقال اليوم.
تردد قناة MBC3 على النايل سات
قم بالتعرف على التردد الحديث لقناة MBC3 الناقلة لكل ما هو مميز ورائع في عالم الطفل، بناءً على المعلومات المتمثلة في الأتي:-
- القمر الصناعي يكون “النايل سات”.
- ترددها فهو “11559”.
- معامل الترميز للقناة “27500”.
- استقطابها فهو “رأسي”.
- بينما معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
تردد قناة MBC3 على القمر الصناعي عرب سات
ويمكنك بكل سهولة التعرف على التردد الأخر لقناة MBC3 أطفال، بناءً على ما يلي:-
- قمر صناعي أخر العرب سات.
- تردد القناة 11470.
- معامل الترميز للقناة 27500.
- استقطاب رأسي.
- معامل تصحيح الخطأ للقناة 4/3.
خطوات تثبيت قناة MBC3 على القمر الصناعي
هناك بعض الخطوات لكي يتم تثبيت قناة MBC3 على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-
- قم بالذهاب إلى القائمة الرئيسية لإعدادات جهاز الرسيفر.
- ثم يتم بعدها القيام بالنقر على “إضافة قناة” أو “التركيب اليدوي”.
- ليتم إدخال المعلومات الخاصة بقناة MBC3 في الخانات المعنية بذلك.
- النقر على زر “بحث”.
- حتى يتم تنزيل القناة في النهاية بكل سهولة.