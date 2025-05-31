“Now” نتائج السادس الابتدائي 2025 العراق خطوات الاستعلام عبر نتائجنا

يبحث طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي في العراق بشكل مكثف عن خطوات الاستعلام عن نتائجهم للدور الأول للعام الدراسي 2025، حيث تزداد معدلات البحث من أجل معرفة النتائج المنتظرة حيث يعتبر موقع نتائجنا الإلكتروني هو الوجهة الرسمية للطلاب وأولياء الأمور للحصول على النتائج، والتي تصدر بعد إتمام عملية التصحيح والمراجعة من قبل وزارة التربية العراقية، وتُعلن بشكل مجاني عبر الإنترنت باستخدام الاسم أو الرقم الامتحاني.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025

بعد انتهاء امتحانات الصف السادس الابتدائي للدور الأول 2025، أصبح الآن بإمكان الطلاب القيام بالدخول إلى موقع نتائجنا والاستعلام عن نتائجهم بشكل سلس

يتم اولا الدخول إلى الموقع عبر الرابط الرسمي لموقع نتائجنا

ثم اختيار الصف السادس الابتدائي من القائمة

واختيار الدور الأول

بعدها يتم تحديد المحافظة والبحث بواسطة الاسم أو الرقم الامتحاني

وسوف تظهر النتائج فور رفعها.

المحافظات المتوفرة لتحميل نتائج الصف السادس الابتدائي

تتوفر نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2025 في جميع محافظات العراق، حيث يمكن للطلاب تحميل نتائجهم بصيغة PDF بمجرد رفعها من قبل وزارة التربية العراقية، وتشمل المحافظات المتاحة: نينوى، ديالى، الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، النجف، ذي قار، القادسية، صلاح الدين، واسط، أربيل، السليمانية، دهوك، الأنبار، بابل، البصرة، كربلاء، كركوك، ميسان، والمثنى.

جدول المحافظات المتاحة لتنزيل نتائج الصف السادس الابتدائي 2025