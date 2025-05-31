هيكسر الدنيا.. أوبو تشعل السوق وتخطف الأنظار بهاتفها Oppo Reno 13 F 5G المدعم بالذكاء الاصطناعي والإمكانيات العالية والبطارية الضخمة

كشفت شركة Oppo رسمياً عن هاتفها الجديد Oppo Reno 13 F 5G الذي يأتي ضمن سلسلة رينو الشهيرة، مستهدفاً الفئة المتوسطة بمواصفات قوية تجعله منافس شرس في سوق الهواتف الذكية لعام 2025، يأتي الهاتف بمواصفات بارزة كمقاومة الماء والغبار بمعايير IP68 وIP69، وبطارية ضخمة بسعة 5800 مللي أمبير، وشاشة AMOLED بتردد 120 هرتز، إلى جانب معالج Snapdragon 6 Gen 1 من كوالكم الذي يوفر توازنًا جيدًا بين الأداء وكفاءة الطاقة، لنتعرف في السطور التالية على مواصفات وعيوب وسعر الهاتف في الأسواق.

مواصفات Oppo Reno 13 F 5G

المعالج: ثماني النواة Snapdragon 6 Gen 1 تكنولوجيا 4 نانو

التخزين / الرام: 256/512 جيجا مع 12 جيجا رام

الكاميرا: خلفية ثلاثية 50+8+2 م.ب. / امامية 32 م.ب.

الشاشة: 6.67 بوصة بدقة 1080×2400 بها ثقب صغير

نظام التشغيل: اندرويد 15

البطارية: 5800 مللي أمبير

مميزات Oppo Reno 13 F 5G

مقاومة عالية للماء والغبار بشهادتي IP68 وIP69، مع دعم مخصص للتصوير تحت الماء.

بطارية عملاقة توفر استخدام طويل دون الحاجة لإعادة الشحن خلال اليوم.

شاشة AMOLED كبيرة بجودة عرض ممتازة، مع دعم معدل تحديث 120Hz وطبقة حماية قوية.

يعمل بأحدث إصدار من أندرويد Android 15 مع واجهة أوبو الجديدة ColorOS 15.

مزايا الذكاء الاصطناعي في الكاميرا تمنح تجربة تصوير رائعة.

المعالج يقدم أداء مقبول جداً في الاستخدام اليومي والتطبيقات المتعددة.

عيوب Oppo Reno 13 F 5G

لا يحتوي على منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن التقليدية.

تصميم الهاتف بالكامل من البلاستيك.

أداء الكاميرات جيد لكن ليس الأفضل، وبخاصة عند مقارنته بالإصدار Reno 13 5G الذي يقدم تجربة تصوير أكثر احترافية.

بالرغم من التحديثات يظل الهاتف تطويرًا محدودًا عن Reno 12 F 5G، مع تحسينات في المعالج والماء والبطارية فقط.

سعر Oppo Reno 13 F 5G

في مصر:

نسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 18500 جنيه مصري (ضمان محلي)

في السعودية:

نسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 1390 ريال سعودي

نسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام – بسعر 1650 ريال سعودي

في الإمارات: