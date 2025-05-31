هونر تشعل المنافسة بين الهواتف العملاقة بهاتفها HONOR X9c التحفة الفنية الرائدة بتصميم فخم وإمكانيات تفوق الخيال

أطلقت شركة هونر هاتفها الجديد HONOR X9c ليضع بصمته في الفئة المتوسطة بمواصفات عالية تركز على المتانة، الأداء وتجربة العرض، يأتي الهاتف بتصميم مقاوم للكسر سواء في الظهر والشاشة، ويتميز ببطارية عملاقة بسعة 6600 مللي أمبير، شاشة AMOLED منحنية الحواف بتردد 120 هرتز، وكاميرا خلفية بدقة 108 ميجابكسل مع مثبت بصري OIS، كل ذلك مدعوم بمعالج Snapdragon 6 Gen 1 الذي يقدم أداء ممتاز، فيما يلي مواصفات ومميزات وعيوب HONOR X9c وسعره في الأسواق.

مواصفات HONOR X9c

المعالج: ثماني النواة Snapdragon 6 Gen 1 تكنولوجيا 4 نانو

التخزين / الرام: 256 جيجا مع 12 جيجا رام

الكاميرا: خلفية مزدوجة 108+5 م.ب. / امامية 16 م.ب.

الشاشة: 6.78 بوصة بدقة 1224×2700 بكسل بها ثقب

نظام التشغيل: اندرويد 14

البطارية: 6600 مللي أمبير

مميزات HONOR X9c

بطارية ضخمة بسعة 6600 مللي أمبير تعد الأكبر في الفئة المتوسطة، مع دعم شحن سريع بقوة 66 واط.

تصميم أنيق وفاخر مع مقاومة عالية للكسر، الحرارة، والماء.

شاشة AMOLED منحنية الحواف بمعدل تحديث 120Hz وسطوع قوي يضمن رؤية ممتازة في ضوء الشمس.

سماعات ستيريو عالية الجودة تمنح تجربة صوتية قوية.

كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مدعومة بمثبت بصري OIS لتقليل الاهتزاز وتحسين جودة الصور.

يعتبر الهاتف تطوير فعلي عن الجيل السابق HONOR X9b كزيادة سعة البطارية، صوت ستيريو رائع، سطوع شاشة أعلى، دعم مثبت بصري.

عيوب HONOR X9c

دقة الكاميرا الواسعة (Ultra Wide) محدودة مقارنة بالمنافسين.

تصوير السيلفي لا يتجاوز 1080p ولا يدعم 4K.

أداء تصوير البورتريه غير مثالي رغم دعم التكبير 1X و2X و3X من العدسة الرئيسية.

لا يدعم كروت ميموري خارجية.

غياب منفذ 3.5 ملم لسماعات الرأس التقليدية.

مستشعر التقارب برمجي (سوفت وير)، وأدائه متوسط خاصة أثناء المكالمات.

سعر HONOR X9c

في مصر:

نسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 18500 جنيه مصري مع ضمان محلي.

في السعودية:

نسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 1300 ريال سعودي.

في الإمارات: