جهز أوراقك دلوقت.. استخراج جواز السفر السوري الكترونيا 2025 سجل من بيتك أون لاين

يعتبر جواز السفر وثيقة سفر أساسية للمواطنين السوريين داخل وخارج البلاد وقد شهدت إجراءات استخراج وتجديده تطورات مستمرة لتسهيل العملية على المراجعين تسعى الحكومة السورية الى تبسيط هذه الإجراءات لضمان حصول الجميع على وثائق سفرهم اللازمة للتنقل والسفر بشكل قانوني بما يتناسب مع التطورات التقنية والتحديات الراهنة التي تواجهها البلاد وفيما يلي سوف نوضح لكم خطوات استخراج جواز السفر السوري 2025 بكل سهوله والعديد من التفاصيل الاخرى لذلك تابعوا معنا الان في السطور القليله القادمة.

الوثائق المطلوبة لاستخراج جواز السفر السوري الكترونيا 2025

هناك العديد من الوثائق والمستندات التي قامت الحكومة السورية بتوضيحها لكي يستطيع المواطن استخراج جواز سفر بشكل الكتروني بكل سهولة ومن ضمن هذه الوثائق التالي:

يجب تقديم هوية شخصية سورية سارية المفعول أو إخراج قيد نفوس مصدق اصولا من وزارة الخارجية والمغتربين أو بيان ولاده او دفتر عائله.

تقديم صورتين شخصيتين حديثتين بخلفية بيضاء مقاس اربع في سته سم.

بالنسبة للذكور الذين أتموا السابعة عشر ولم يتجاوزوا الثانية والأربعين من العمر يجب تقديم وثيقة من شعبة التجنيد تتضمن موافقتها على منح جواز السفر ويستثنى من ذلك المعفو بصفته وحيدا لوالديه او المعفو صحيا أو من ادى الخدمة أو دفع البدل النقدي.

قد يتطلب الأمر مستند يوضح الوظيفة الحالية وموافقة الجهة المشغلة على تجديد الجواز.

كما يجب إرفاق إيصال يثبت دفع الرسوم.

خطوات التقديم على جواز السفر السوري 2025

هناك بعض الخطوات السهلة والبسيطة للغاية التي يمكن من خلالها التقديم على جواز السفر السوري بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب الى السفارة او المكاتب الحكومية وهذه الخطوات تتمثل في التالي: