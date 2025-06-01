تعيدوا وتزيدوا.. موعد صلاة العيد الاضحى 2025 في عدد من المحافظات في مصر بالساعة والدقيقة

بعد رؤية هلال شهر ذي الحجة تبين أنه تبقي أيام قليلة على عيد الأضحى المبارك، وهذا ما دفع المواطنين والمواطنات من الآن للبحث عن موعد صلاة العيد الاضحى 2025، حيث مواعيد الصلوات في المحافظات المصرية والتي تختلف من محافظة إلى الثانية، ونوضح لكم مواعيد الصلاة، فكونوا معنا عبر “البديل” حتى تستعدوا لموعد الصلاة من الآن إن شاء الله.

موعد صلاة العيد الاضحى 2025

يتحدد موعد صلاة عيد الأضحى المبارك على حسب الحسابات الفلكية ووفقًا لشروق الشمس، وهذا ما يجعل الميعاد يتغير من دولة إلى دولة، بل من منطقة إلى منطقة بنفس الدولة، ومفترض أن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة القادمة 6/6/2025، وستكون مواعيد صلاته في مدن جمهورية مصر العربية على النحو التالي:

القاهرة الساعة 6:19 ص.

مدينة الجيزة الساعة 6:19 ص.

بورسعيد الساعة 6:11 ص.

صلاة العيد في الإسكندرية الساعة 6:21 ص.

الطور الساعة 6:13 ص.

طنطا الساعة 6:18 ص.

شرم الشيخ صلاة العيد الساعة 6:11 ص.

صلاة العيد في المنصورة الساعة 6:16 ص.

صلاة العيد في بنها عند الساعة 6:18 ص.

دمنهور صلاة العيد بها الساعة 6:19 ص.

صلاة العيد في الغردقة الساعة 6:15 ص.

صلاة العيد في مرسى مطروح الساعة 6:31 ص.

صلاة العيد في أبو سمبل الساعة 6:34 ص.

في أسيوط الساعة 6:25 ص.

أوقات صلاة العيد في مصر

بينا لكم موعد صلاة العيد الاضحى 2025 في بعض المحافظات المصرية، وتأتي باقي المدن والمحافظات الأخرى على النحو التالي: