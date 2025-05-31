ثبت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على القمر الصناعي بجودة هائلة

تردد قناة ناشينال جيوغرافيك من أكثر الترددات التي يبحث عنها العديد من الأشخاص بمختلف دول العالم، حيث إن القناة تقدم العديد من البرامج التثقيفية والتعليمية المميزة، بالإضافة إلى الأفلام الوثائقية التي تنقلها القناة على مدار اليوم، ناهيك عن إمكانية التعرف أخر على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، من أجل متابعة كل ما تقدمه القناة دون توقف، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2025

قم بتنزيل التردد الحديث لقناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية، مع استمرارية المتابعة لكل ما تقدمه القناة، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

قمر صناعي حديث النايل سات.

ترددها يكون 11411.

بينما الإستقطاب أفقي.

معامل الترميز للقناة 30000.

معامل تصحيح الخطأ لقناة ناشيونال “¾”.

تردد ناشيونال جيوغرافيك الثاني

أما عن البيانات الأخرى الخاصة بإستقبال التردد الثاني لقناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي، بناءً على ما يأتي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

ترددها يكون 11804.

بينما استقطابها أفقي.

معامل الترميز للقناة “27500”.

التشفير مجاني.

الإشارة قوية.

مزايا قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي

أما عن المميزات المتمثلة في قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، فجاءت كما يأتي:-