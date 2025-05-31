“من غير تعب وبسهولة NOW” طريقة فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 أونلاين عبر تطبيق بنكك

زاد البحث خلال الساعات القليلة الماضية للتعرف على طريقة فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 أونلاين، جاء ذلك تزامن مع طرح البنك مؤخرا بعض من الخدمات الهامة التي يمكن القيام بها إلكترونيا وأبرزها خدمة إنشاء حساب من أي وقت وأي مكان دون الحاجة للذهاب لأي فرع من فروع البنك، فيما يمكن لكل من المقيمين والمغتربين الاستفادة بتلك الخدمة والقيام بكافة المعاملات المصرفية المالية.

طريقة فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025

حدد بنك الخرطوم عدد من الخطوات اللازمة التي تمكنك من فتح حساب إلكتروني بالرقم الوطني وذلك عبر تنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول بنظام الاندرويد ونظام الآيفون، أو اتباع النقاط المقبلة:

الدخول على رابط بنك الخرطوم.

ثم الضغط على الاستمارة الإلكترونية.

اختيار اللغة ونوع الحساب أيضا.

إدخال كافة البيانات اللازمة.

كتابة كل من الاسم والرقم الوطني.

التأكد من صحة ما تم إرفاقه.

إرفاق الاوراق اللازمة بشكل دقيق.

الضغط على خانة فتح الحساب.

أخيرا ستحصل على رسالة من البنك بها رقم حسابك الجديد.

شروط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2025

يوجد بعض من الشروط اللازمة التي تمكنك من فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم وتمثلت أبرزها لتكون كما يلي: