“حدثها الآن بخطوات بسيطة” رابط تحديث بطاقة التموين 2025 العراق والشروط المطلوبة

زاد البحث مؤخرا للتعرف على رابط تحديث بطاقة التموين 2025 العراق، حيث أعلنت وزارة التجارة أنه يجب على كافة المواطنين القيام بتحديث البطاقة التموينية بشكل دوري ومستمر ويكون ذلك من أجل استمرار الحصول على الدعم الغذائي، علما أنه يتم تحديث البيانات إلكترونيا عبر الدخول على منصة أور الرقمية من أي مكان وبسهولة دون الحاجة للتوجه والذهاب لأي مكتب من المكاتب التموينية بالدولة والتواجد في الزحام.

رابط تحديث بطاقة التموين 2025 العراق

أشارت وزارة التجارة العراقية أنه يمكن تحديث البطاقة التموينية من خلال اتباع بعض من الخطوات المطلوبة والتي جاءت على النحو التالي:

قم بالدخول على منصة أور الإلكترونية.

بعد ذلك الضغط على القائمة الرئيسية.

من ثم النقر على أيقونة التجارة والتموين.

كتابة رقم السر الاسم ليتم تسجيل الدخول.

عليك الآن إدخال رمز التحقق بشكل دقيق.

ثم يتم اختيار خانة تحديث بطاقة التموين.

إدخال رقم البطاقة التموينية ورفع الأوراق اللازمة.

التأكد من صحة ما تم إدخاله وإرفاقه بشكل صحيح.

تحديد المحافظة التابع لها الشخص المتقدم.

أخيرا قم بالنقر على زر إرسال الطلب.

شروط تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025

يوجد بعض من الشروط اللازمة لتحديث البطاقة التموينية في دولة العراق لعام 2025 وتمثلت لتكون كما يلي: