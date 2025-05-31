“بالرقم القومي فقط” خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2025 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

زاد البحث مؤخرا للتعرف على خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2025، جاء ذلك تزامنا مع إعلان وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عن طرح دفعة جديدة من الأسر المستحقة ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تقوم به الحكومة ف مصر لدعم الفئات ذات الدخل المنخفض من أجل تحسين مستواهم المعيشي والاجتماعي، وكشفت الوزارة عن طريقة بسيطة تسهل على كافة المواطنين التعرف على أحقيتهم في الدعم وذلك عبر الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي.

الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2025

يمكن للمواطنين الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة لهذا العام وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي ثم اتبع بعض النقاط وتمثلت كالآتي:

أولا: الدخول على رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ثانيا: من ثم الضغط على القائمة الرئيسية.

ثالثا: قم باختيار خانة الموقف من البطاقة.

رابعا: كتابة الرقم القومي للشخص بكل دقة.

خامسا: عليك الآن النقر على خانة استعلم.

أخيرا: ستظهر أمامك النتيجة وذلك سواء بالقبول أو الرفض أو إن طلبك ما زال حاليا قيد الفحص.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2025

في نفس السياق، فقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بأن موعد صرف معاش تكافل وكرامة يصادف اليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي، ولذلك من المنتظر بأن يتم صرف الدعم للشهر المقبل يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل بالزيادة الجديدة التي تم بدء صرفها من شهر أبريل الماضي بنسبة 20%، كما أنه لم يتم إصدار أي قرار بشأن تبكير صرف المعاش قبل موعده المحدد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.