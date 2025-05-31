أوبو تسيطر على الساحة وتتربع القمة بهاتفها Oppo Reno 12 F 5G العملاق الأكثر مبيعاً بتصميم فاخر وأداء وبطارية ضخمة

أطلقت شركة أوبو هاتفها الجديد Oppo Reno 12 F 5G ضمن الفئة المتوسطة، ليستكمل سلسلة النجاح التي تحققها أجهزة رينو، ولكن هذه المرة بمظهر فخم مدعم بحلقة إضاءة للإشعارات رينج لايت ومجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، يقدم الهاتف مجموعة متوازنة من الأداء والتصميم والوظائف الذكية، مع شاشة AMOLED غنية بالألوان، كاميرات أمامية وخلفية قوية، وبطارية كبيرة تدعم الشحن السريع، وفي السطور القادمة سنتعرف على مواصفات وعيوب وسعر الهاتف.

مواصفات Oppo Reno 12 F 5G

المعالج: ثماني النواة Dimensity 6300 تكنولوجيا 6 نانو

التخزين / الرام: 256/512 جيجا مع 12 جيجا رام

الكاميرا: خلفية ثلاثية 50+8+2 م.ب. / امامية 32 م.ب.

الشاشة: 6.67 بوصة بدقة 1080×2400 بها ثقب صغير

نظام التشغيل: اندرويد 14

البطارية: 5000 مللي أمبير

مميزات Oppo Reno 12 F 5G

تصميم فاخر وأنيق بمظهر مقاوم للكسر، مع رينج لايت جذابة تتفاعل مع الإشعارات.

بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير، تدوم طوال اليوم، وتدعم شحن سريع بقدرة 45 واط.

سماعات ستيريو تقدم تجربة صوت مميزة.

شاشة AMOLED متميزة بحجم 6.67 بوصة، تدعم معدل تحديث 120Hz وسطوع عالي لرؤية واضحة تحت الشمس.

مزايا الذكاء الاصطناعي من أوبو مثل: AI Eraser لحذف العناصر غير المرغوب بها من الصور، AI Recorder Summary لكتابة ملخصات التسجيلات تلقائيًا، AI Studio لإنشاء صور احترافية بالذكاء الاصطناعي، BeaconLink لإجراء مكالمات بدون إنترنت بين أجهزة Reno 12.

عيوب Oppo Reno 12 F 5G

لا يدعم تصوير فيديوهات بدقة 4K.

أداء الكاميرات جيد لكنه غير مميز، وقد لا يرضي محبي التصوير الاحترافي.

غياب منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن السلكية.

المعالج Dimensity 6300 يقدم أداء جيد لكن كان من الأفضل استخدام شريحة أقوى مثل تلك الموجودة في Reno 11F.

التحديثات مقارنة بالإصدار السابق Reno 11F محدودة، حيث تم تحسين التصميم والذكاء الاصطناعي والصوت فقط، بينما يتفوق 11F في المعالج وسرعة الشحن ودقة الفيديو.

سعر Oppo Reno 12 F 5G

في مصر:

نسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام حوالي 16000 جنيه مصري

نسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام حوالي 17500 جنيه مصري (ضمان محلي)

في السعودية:

نسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام حوالي 1300 ريال سعودي

في الإمارات: