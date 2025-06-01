إيقاف تطبيق “واتساب” عن هاتفك.. شوف الهاتف من هذا النوع دلوقتي

أعلن موقع “9TO5Mac” المعني بأخبار التكنولوجيا في تصريحات له اليوم السبت 31 مايو 2025 عن أن تطبيق “واتساب” التابع لشركة ميتا العالمية سيتوقف عن بعض الهواتف المتمثلة في ” آيفون” و “أندرويد” بدءًا من شهر يونيو المقبل 2025، موضحًا بأن التوقف يأتي مع الإصدارات القديمة الخاصة بهذه الهواتف، وسنتعرف عليه خلال السطور التالية.

إيقاف واتساب عن بعض الهواتف

ومن بين الهواتف التي سيتوقف فيها تطبيق المراسلة الشهير “واتساب”، بداية من شهر يونيو المقبل 2025 وفقًا لما يلي:-

أجهزة الأيفون من إصدار ” iOS 1″.

أيفون ” iPhone 5s”.

iPhone 6 Plus.

iPhone 6s.

iPhone 6s Plus.

الجيل الأول من أيفون ” iPhone SE”.

وقف تطبيق واتساب عن هواتف الأندرويد

وأكد موقع “9TO5Mac” المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أنه بالنسبة لهواتف الأندرويد فيمن للمستخدم التحقق من إصدار النظام الخاص بجهازه، وذلك بالذهاب إلى الإعدادات ومن ثم التوجه إلى النظام، كذلك يمكنك النقر على ملف “حول الجهاز”، مشيرًا بأن أجهزة الهواتف القديمة سيتحصلون على بعض الإشعارات التي تذكرهم بضرورة ترقية هاتفهم إلى أحدث إصدار من أجل ضمان استمرارية عمل تطبيق المراسلة الشهير “واتساب” واستمرار الخدمة، مضيفًا أن هذا التحديث الدوري يأتي من أجل رفع الحد الأدنى من نظام التشغيل، وجعله يعمل بمثالية وأداء قوي بالنسبة للمستخدمين.

تحديث تطبيق واتساب

كما يمكن لجميع المستخدمين تحديث واتساب للإصدار الجديد، وذلك بإتباع الخطوات المتمثلة في التالي:-

قم بالذهاب إلى جوجل بلاي.

ثم يتم إدخال اسم تطبيق “واتساب”.

بعدها سيتم إظهار أخر إصدار من التطبيق.

حتى تتمكن من إجراء عملية تسجيل الدخول.

ما هي خصائص تطبيق واتساب الجديد؟

أما عن خصائص تطبيق واتساب التي يمكنك معرفتها عقب القيام بتحديثه، فجاء بناءً على ما يلي:-