عظموا شعائر الله.. تردد قناة تكبيرات العيد 2025 لمتابعة التكبيرات في عيد الأضحى المبارك

اقترب موعد عيد الأضحى المبارك 2025، ومن الآن نجد المواطنين والمواطنات يتساءلون عن تردد قناة تكبيرات العيد 2025، حيث تثبيت القناة والاستماع إلى التكبيرات وتعظيم شعائر الله، ونوضح لكم عبر “البديل” تردد القناة والإحداثيات وطريقة التثبيت، بحيث تتمكنوا من متابعة التكبيرات ونقلها الحي المباشر من داخل الحرم المكي من الآن، فكونوا معنا.

تردد قناة تكبيرات العيد 2025

هناك أكثر من قناة فضائية تقوم بنقل تكبيرات عيد الأضحى 2025 المبارك على شاشتها، حيث تنقل التكبيرات بأعلى جودة وصوت نقي للغاية، سواء من الحرم المكي الشريف أو من القناة نفسها، وذلك من أجل توفير أجواء مميزة روحانية وتعظيم شعائر الله خلال فترة عيد الأضحى، وتأتي أبرز القنوات على النحو التالي:

قناة لبيك اللهم لبيك

تردد لقناة 12015.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

قناة الأولى

تردد القناة 11756.

استقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصويب الخطأ 5/6.

قناة كنوز

تردد القناة 10728.

استقطاب أفقي.

معدل ترميز 27500.

قناة السعودية للقرآن الكريم

تردد القناة 12149.

استقطاب أفقي.

معدل ترميز 27500.

معامل تصويب الخطأ 3/4.

قناة الحج السعودية

وهي تعتبر من أشهر القنوات الفضائية التي تقوم بنقل شعائر الحج وتكبيرات العيد، ويأتي التردد كالتالي:

تردد القناة 10922.

استقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصويب الخطأ 8/7.

طريقة تنزيل تردد قناة تكبيرات العيد 2025

ذكرنا لكم باقة من القنوات الفضائية، والتي يمكنك أن تختار من بينها حتى تستمتع بتكبيرات الحج، ويمكن تنزيل التردد سيرًا على الخطوات التالية: