بتوصل لـ 200 ألف دينار .. الاستعلام عن غرامات المرور في العراق 2025 بالرقم الألماني ur.gov.iq خطوات السداد

تسهل مديريه المرور العامة في العراق على المواطنين والمقيمين الاستعلام عن الغرامات المرورية وسدادها الكترونيا من خلال منصة اور الرقمية وذلك باستخدام الرقم الالماني للوحة السيارة مما يوفر الوقت والجهد على أصحاب المركبات ويسهم في تنظيم حركة السير وتحقيق الامتثال للقوانين وفيما يلي سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن غرامات المرور في العراق 2025 بالرقم الألماني والعديد من التفاصيل الاخرى لذلك تابعوا معنا الان السطور القليله القادمة.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور في العراق 2025 بالرقم الألماني

قد اطلقت الادارة العامة للمرور بدولة العراق العديد من الخدمات الإلكترونية المميزة التي تسهل على المواطنين ومن ضمنها الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني بكل سهوله بشكل إلكتروني وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول الى منصة أور الإلكترونية المخصصة للخدمات الحكومية.

ثم بعد ذلك اختيار أيقونة نظام الغرامة أو خدمة غرامات المرور.

إدخال رقم لوحة السياره بالاضافه الى البيانات المطلوبه الاخرى المتعلقة بالمركبة.

إدخال البيانات والمعلومات الشخصية بشكل صحيح.

الضغط على ايقونة الاستعلام عن غرامات المرور.

خطوات سداد الغرامات المرورية إلكترونيا بالرقم الالماني في العراق 2025

بعد ان قمنا بتوضيح لكم خطوات معرفة قيمة الغرامات الخاصة بكم بشكل الكتروني يمكنكم أيضا سداد هذه الغرامات دون الحاجه للذهاب الى مكاتب الادارة العامة للمرور وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: