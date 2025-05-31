جارى رفع ..نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الاول 2025 لمحافظات “النجف- بابل- البصرة”

نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الاول2025، والتي أعلنت العديد من المحافظات العراقية في الساعات الماضية عن نتائج طلابها إلكترونيا على موقع نتائجنا التعليمي، وتواصل باقي المحافظات العراقية الآن الانتهاء من تصحيح ومراجعة أوراق طلابها على أن يتم بدء رفعها خلا الساعات المقبلة، والذي ننقل إليك لحظة بلحظة عملية إعلان نتائج السادس الابتدائي بالعراق للدور الأول للعام الدراسي 2025.

نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الاول 2025

بدء العد التنازلي لإعلان كافة محافظات العراقية لنتائج طلابها في الصف السادس الابتدائي للدور الأول، والتي قد انتهت جميع المحافظات فى الأيام الماضية من فترة أداء الاختبارات، وأنهت بعض المحافظات العراقية الآن من عمليات تصحيح ومراجعة أوراق طلابها وبدأت في رفع النتيجة إلكترونيا على مواقع المخصصة لإعلان النتيجة منها موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا التعليمي، وجاءت نسب نجاح المحافظات التي أعلنت على نسب نجاح مرتفعة مقارنة بالعام الماضية.

إعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2025

متبقي الآن عدة محافظات عراقية لم تعلن نتائج طلابها في الصف السادس الابتدائي للدور الاول ، وتسعى جاهدة لكي تقوم بإعلانها ورفعها إلكترونيا على موقع نتائجنا التعليمي من خلال الطريقة الصحيحة للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الاول2025