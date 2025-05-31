مبارك للناجحين .. رابط استعلام نتائج السادس ابتدائي 2025 جميع المحافظات الدور الأول

يبحث أولياء الأمور وطلاب وطالبات التعليم التمهيدي العراق عن موعد ظهور نتائج الصف السادس ابتدائي 2025 جميع المحافظات الدور الاول، وذلك بالتزامن مع اعتماد ظهور النتيجة رسميا في عدد من المحافظات من بينهم السلمانية وكربلاء وصلاح الدين والرصافة الأولى والكرخ الاولى والثانية والثالثة وواسط، حيث يعيش الطلاب حالة من القلق والتوتر نتيجة تأخير ظهور النتيجة في باقي المحافظات العراقية ومن خلال المقال التالي نوضح موعد ظهور النتيجة وأيضا خطوات الاستعلام.

نتائج الصف السادس ابتدائي 2025 جميع المحافظات

تعهدت وزارة التربية العراقية باعتماد ظهور نتائج الطلاب الصف السادس الابتدائي جميع المحافظات في نهاية شهر مايو الجاري 2025 وبالفعل بدأت النتيجة في الظهور تباعا محافظة تلو الأخرى منذ ساعات الصبيحة ليوم امس الجمعة، ومن خلال المقال التالي نوضح خطوات الاستعلام الالكتروني عن نتيجة الطلاب من المنزل فور اعتمادها رسميا من قبل وزير التعليم الاستاذ ابراهيم نامس الجبوري، حيث يتم الاستعلام فقط من خلال إدخال اسم المحافظة العراقية والرقم الامتحاني للطالب صحيحا، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لمنصة نتائجنا.

النقر على خيار نتائج الامتحانات.

اختيار الصف السادس الابتدائي الدور الأول عام 2025.

تحديد اسم المحافظة العراقية حيث يتم التحقق من ظهور النتيجة في حال وجود خيار تم الرفع وذلك إلى جوار اسم المحافظة.

النقر على خيار تثبيت الملف الذي يخص نتيجة الطلاب في المحافظة.

فتح الملف وكتابة الرقم الامتحاني للطالب.

النقر على زر بحث ومن ثم تظهر النتيجة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي العراق 2025

قدمت وزارة التربية العراقية المباركات والتهاني للطلاب وأولياء الأمور مؤكدة على ارتفاع معدلات النجاح في هذا العام عن العام الماضي ووجود مؤشرات كبيرة بتحسن مستوى الطلاب الأكاديمي، ومؤكدة أيضا على حرص الوزارة على تحرى الدقة في التصحيح والرصد الالكتروني للدرجات لكي يحصل كل طالب على حقه، كما يحق للجميع تقديم طلب اعتراض في حال الرغبة في ذلك حيث يتم فتح باب الاعتراض عقب انتهاء المحافظات من اعلان ظهور النتيجة.