وجبة خفيفة ومشبعة في دقائق معدودة.. طريقة عمل فطائر البطاطس السريعة في البيت بطعم يجنن

تعتبر فطائر البطاطس من الأطباق الشهية واللذيذة التي يمكن تحضيرها في البيت بسهولة، تعد فطائر البطاطس وجبة خفيفة ومشبعة، ويمكن تناولها كوجبة إفطار أو عشاء في هذا المقال، سنستعرض طريقة عمل فطائر البطاطس في البيت فقط تابعوا معنا هذا المقال.

طريقة عمل فطائر البطاطس

المكونات:

2 حبة بطاطس كبيرة مسلوقة ومهروسة.

بصلة صغيرة مفروم.

2 فص ثوم مهروس.

نصف كوب دقيق.

ربع كوب بقسماط.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة كمون.

بيضة.

زيت للقلي.

طريقة التحضير:

خلط المكونات: في وعاء كبير، اخلط البطاطس المهروسة، البصل المفروم، الثوم المهروس، الدقيق، البقسماط، الملح، الفلفل الأسود، والكمون جيدًا.

إضافة البيضة: أضف البيضة إلى المزيج واخلط جيدًا حتى تتكون عجينة متماسكة.

تشكيل الفطائر: قسم العجينة إلى قطع صغيرة وشكلها على شكل فطائر دائرية.

قلي الفطائر: سخن الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة، ثم اقلي فطائر البطاطس حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

تقديم الفطائر: قدم فطائر البطاطس ساخنة مع صلصة الطحينة أو الكاتشب.

أسرار نجاح فطائر البطاطس

استخدم بطاطس مسلوقة ومهروسة جيدًا لضمان نكهة ولذة الفطائر.

اضبط كمية الدقيق حسب الحاجة لضمان تماسك العجينة.

اقلي الفطائر بحذر لتجنب حرقها أو جعلها دهنية.

يمكنك تحضير فطائر البطاطس في البيت بسهولة باستخدام مكونات بسيطة، فقط اتبع الخطوات المقدمة لتحصل على نتيجة مبهرة، واستمتع بمذاق الفطائر مع أفراد العائلة فى أي وجبة من الوجبات الثلاثة أو سناك بسيط بين الوجبات، ويمكن عملها أثناء الرحلات والمناسبات.