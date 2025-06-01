لينك نتائج السادس الابتدائي 2025 الترم الاول فور صدورها لجميع المحافظات العراقية عبر موقع نتائجنا

نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2025 لجميع المحافظات العراقية أصبحت من السهل تنزيلها عند اعتمادها من قبل وزارة التربية العراقية حيث تقدم الوزراة خدمة استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي في كافة المحافظات عن طريق موقعها الإلكتروني الرسمي أو متابعة وتنزيل النتيجة النهائية من قبل موقع نتائجنا الإلكتروني.

نتائج السادس الابتدائي 2025 الترم الاول

يمكننا الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025 عبر موقع نتائجنا أو الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية كما هناك مجموعة من الخطوات اللازمة للتعرف على النتيجة النهائية للدور الأول عند ظهورها في العراق حيث من الموقع ظهور محافظة كركوك في العراق في أقرب وقت بعد الإنتهاء من التصحيح كما ظهرت في العديد من المحافظات وهي الرصافة الأولى والكرخ الأولي واسط والكرخ الثالثة والكرخ الثانية وفي انتظار باقي المحافظات العراقية بعد انتهاء رفع ورصد الدرجات النهائية تحت إشراف وزارة التربية في دولة العراق.

لينك الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025

وفرت الوزارة خدمة الاستعلام عن النتيجة بدون الذهاب إلى مقر المدرسة حيث بالنسبة إلى طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025 الترم الاول بالخطوات التالية فيما يلي: