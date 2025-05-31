هل تسقط صلاة الجمعة يوم العيد بعد تصادف عيد الأضحى مع يوم الجمعة؟ “الجهات الشرعية” تُجيب

بناء على ما وضحته الحسابات الفلكية فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة القادمة السادس من شهر يونيو من عام 2025، وهذا جعل الكثيرون يتساءلون هل تسقط صلاة الجمعة يوم العيد؟ حيث يصادف يوم العيد يوم الجمعة، فدعونا نوضح لكم ما حكم الصلاة في هذا اليوم للعيد، وموعد عيد الأضحى والصلاة في بعض الدول العربية، فابقوا معنا.

هل تسقط صلاة الجمعة يوم العيد؟

حسمت الجهات الشرعية في عدد من الدول العربية الجدل بشأن حكم صلاة الجمعة إن أتى يوم العيد يوم الجمعة، وقد تبين أن صلاة الجمعة هي فرض عين وصلاة العيد لا تسقطها إن اجتمعا في نفس اليوم، وعلى الأئمة في جميع الدول إقامة صلاتي العيد والجمعة بشكل طبيعي الجمعة القادمة إن شاء الله، حيث صلاة الجمعة فرض عين على جميع المسلمين، أما العيد فسنة مؤكدة عن النبي صلي الله عليه وسلم، وبالتأكيد السنة لا تسقط الفريضة.

إذن لا تسقط صلاة الجمعة يوم العيد ويوم الجمعة القادمة سيكون هناك صلاة العيد ثم صلاة الجمعة إن شاء الله.

موعد عيد الأضحى المبارك

وضحنا لكم إجابة هل تسقط صلاة الجمعة يوم العيد، وفيما يخص موعد عيد الأضحى فقد تبين أن العيد سيكون في الموعد التالي:

يوم الجمعة القادمة الموافق 6 من شهر يونيو من عام 2025.

يوم العاشر من شهر ذي الحجة من عام 1446.

وفيما يخص صلاة العيد فهي تكون ما بين الساعة 5 إلى الساعة 7 صباحًا في الدول العربية، حيث يختلف الموعد على حسب شروق الشمس، وبالتالي يختلف من دولة للثانية.