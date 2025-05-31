وينك يا لولو.. تردد قناة وناسة للأطفال 2025 على القمر نايل سات وعرب سات لأغاني لولو

قناة وناسة تعتبر من القنوات التي تقدم أروع الأغاني التي نالت إعجاب الكثير من المتابعين لقنوات الأطفال ولها قاعدة من المشاهدين في تزايد بسبب أن القناة تقدم محتوى حصري بأغاني جديدة تسعد العديد من الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في البلاد العربية لذا سوف نشرح تردد قناة وناسة كيدز لمشاهدة أجمل ما تقدمه قناة وناسة كيدز للأطفال.

تردد قناة وناسة كيدز 2025

تقدم قناة وناسة أفضل الأغاني والأناشيد التي يحبها الأطفال الصغيرة ولها شعبية واسعة في الدول العربية لذلك سوف نقوم بتوضيح التردد الجديد لقناة وناسة من أجل مشاهدة ومتابعة جميع الأغاني المقدمة للأطفال الصغيرة بدون انقطاع حيث أمتازت القناة بأنها تحرص على تقديم محتوى يسلي ويفرح قلوب الأطفال طول الوقت من خلال أغانيها بشكل مستمر.

تردد قناة وناسة للأطفال

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11470

معدل الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

القناة غير مشفرة

تردد قناة وناسة كيدز عرب سات

التردد: 11270

معدل الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

القناة: مجانية

طريقة تنزيل قناة وناسة TV على الرسيفر