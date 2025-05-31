وينك يا لولو.. تردد قناة وناسة للأطفال 2025 على القمر نايل سات وعرب سات لأغاني لولو

محمد مصطفى تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
وينك يا لولو.. تردد قناة وناسة للأطفال 2025 على القمر نايل سات وعرب سات لأغاني لولو

قناة وناسة تعتبر من القنوات التي تقدم أروع الأغاني التي نالت إعجاب الكثير من المتابعين لقنوات الأطفال ولها قاعدة من المشاهدين في تزايد بسبب أن القناة تقدم محتوى حصري بأغاني جديدة تسعد العديد من الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في البلاد العربية لذا سوف نشرح تردد قناة وناسة كيدز لمشاهدة أجمل ما تقدمه قناة وناسة كيدز للأطفال.

تردد قناة وناسة كيدز 2025

تقدم قناة وناسة أفضل الأغاني والأناشيد التي يحبها الأطفال الصغيرة ولها شعبية واسعة في الدول العربية لذلك سوف نقوم بتوضيح التردد الجديد لقناة وناسة من أجل مشاهدة ومتابعة جميع الأغاني المقدمة للأطفال الصغيرة بدون انقطاع حيث أمتازت القناة بأنها تحرص على تقديم محتوى يسلي ويفرح قلوب الأطفال طول الوقت من خلال أغانيها بشكل مستمر.

تردد قناة وناسة للأطفال

  • القمر الصناعي نايل سات
  • التردد: 11470
  • معدل الاستقطاب: عمودي (V)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6
  • الجودة: SD
  • القناة غير مشفرة

تردد قناة وناسة كيدز عرب سات

  • التردد: 11270
  • معدل الاستقطاب: عمودي (V)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4
  • الجودة: HD
  • القناة: مجانية

طريقة تنزيل قناة وناسة TV على الرسيفر

  • التوجه إلى القائمة في جهاز الرسيفر.
  • ثم بعد ذلك اختار إضافة التردد الجديد ثم البحث اليدوي وليس الآلي.
  • عليك تحديد القمر الصناعي مع اختيار من القائمة خدمة إضافة تردد القناة الفضائية.
  • ثم عليك كتابة بيانات التردد بشكل صحيح حيث سجل معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب.
  • النقر على زر البحث ثم حفظ قناة وناسة TV على جهازك.
معلومات الكاتب
محمد مصطفى

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