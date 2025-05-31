جاري الرفع.. نتائج السادس الابتدائي محافظة كركوك 2025 الدور الأول عبر نتائجنا results.mlazemna.com

نتائج السادس الابتدائي محافظة كركوك 2025 الدور الأول لم يتبقى على ظهورها سوى ساعات قليلة جداً، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية أنه جاري رفع النتائج وتنزيلها على موقع نتائجنا الإلكتروني results.mlazemna.com وسط أجواء من الترقب والاحتفال شهدت النتائج نسب نجاح مرتفعة والتي عكست الجهود الكبيرة للطلاب والكادر التعليمي.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي محافظة كركوك 2025 على نتائجنا

لتسهيل عملية الاستعلام على نتائج السادس الابتدائي محافظة كركوك 2025، حيث أطلقت مديرية التربية خدمة إلكترونية متميزة تمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم عبر إدخال الرقم الامتحاني على الموقع الرسمي هذه الخطوة ساعدت في تقليل الازدحام في المدارس وتحقيق تجربة مريحة للجميع، إليكم الطريقة:

أدخل على موقع نتائجنا الرسمي.

ثم توجه بالدخول على قسم نتائج السادس الابتدائي.

حدد العام الدراسي ( 2025).

اكتب اسم المحافظة ( كركوك).

أدخل رقم الجلوس/ الرقم الامتحاني الخاص بك.

اضغط على زر تنزيل النتيجة.

نسب النجاح نتائج السادس الابتدائي 2025 في العراق

شهدت نتائج السادس الابتدائي 2025 هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في نسب النجاح مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها كلاً من الطلاب والمعلمين، ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن مديرية التربية في كركوك، فقد تجاوزت نسبة النجاح العامة 85%، وهي نسبة تعتبر إيجابية بالنظر إلى التحديات التي واجهها القطاع التعليمي خلال العام.

توقعات المرحلة المقبلة

بالتزامن مع إعلان نتائج السادس الابتدائي 2025 في العراق، بدأ العديد من الطلاب وأولياء الأمور في التفكير في المرحلة التعليمية المقبلة، حيث تعتبر هذه النتائج خطوة حاسمة تحدد مسار الطلاب نحو التعليم الثانوي.

جهود وزارة التربية العراقية

أشادت وزارة التربية بجهود الكوادر التعليمية والإدارية التي ساهمت في نجاح هذا العام الدراسي، وأكدت عزمها على تحسين العملية التعليمية وتوفير بيئة أكثر دعما للطلاب في المستقبل.