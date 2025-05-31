هسه برقمك الامتحاني.. الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025 في عموم محافظات العراق

الطلاب والطالبات في العراق يبحثون في الوقت الحالي عن رابط نتائج السادس الابتدائي للدور الأول، وذلك من مختلف المحافظات العراقية من أجل تنزيل النتيجة والاستعلام عنها بشكل رسمي عبر الشبكة، ونوضح لكم في السطور التالية طريقة استخراج النتيجة من خلال موقع نتائجنا الرسمي والمحافظات التي لم تعلن عن النتيجة بعد، فضلًا تابعوا معنا.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

ينتظر الطلاب والطالبات بـ الصف السادس الابتدائي نتيجتهم للدور الأول من مختلف المحافظات العراقية، خصوصًا أنهم قد انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم وأعلنت بالفعل عدد من المحافظات عن النتائج، بينما هناك محافظات لم تُعلنها بعد، والجدير بالذكر أن الكرخ الأولى والثانية والثالثة والرصافة الأولى وعدد من المحافظات أعلنت بالفعل، بينما نينوي وديالي والنجف ومحافظات أخرى لم تُعلنها بعد، ولكن تعمل هذه المحافظات في الوقت الحالي على سرعة الانتهاء من رفع النتيجة وإعلانها بشكل رسمي على الطلاب والطالبات.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

تظهر نتيجة الصف السادس الابتدائي تدريجيًا بالمحافظات، حيث محافظة تلو الثانية، وتوفر كل محافظة رابط للنتيجة يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجتهم من خلاله، حيث تحميل ملف pdf، ومن ثم البحث داخل الملف عن النتيجة بالرقم الامتحاني، ويمكن الاستعلام سيرًا على الخطوات التالية: