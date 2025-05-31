أثاث بيتك هيرجع جديد.. طريقة عمل ملمع خشب طبيعي في البيت بدون تكلفة

يعتبر تلميع الأثاث جزءًا أساسيًا من العناية بالمنزل، حيث يساهم في الحفاظ على جمال الأثاث وإطالة عمره، بدلاً من استخدام منتجات التلميع الكيميائية، يمكنك صنع ملمع طبيعي للأثاث في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وآمنة في هذا المقال، سنستعرض طريقة عمل ملمع طبيعي للأثاث في المنزل.

طريقة عمل ملمع الأثاث

المكونات:

1/2 كوب من زيت الزيتون.

1/4 كوب من عصير الليمون الطازج.

1 ملعقة كبيرة من شمع العسل.

1 ملعقة صغيرة من زيت اللافندر (اختياري) .

طريقة التحضير:

خلط المكونات: في وعاء صغير، اخلط زيت الزيتون وعصير الليمون وشمع العسل جيدًا حتى تتكون مزيج متجانس.

تسخين المزيج: ضع الوعاء في حمام مائي ساخن أو في الميكروويف لمدة 10-15 ثانية حتى يذوب شمع العسل ويصبح المزيج سلسًا.

إضافة زيت اللافندر: إذا كنت ترغب في إضافة رائحة عطرة إلى الملمع، أضف بضع قطرات من زيت اللافندر إلى المزيج.

تبريد المزيج: اترك المزيج يبرد قليلًا حتى يصبح دافئًا.

استخدام الملمع: استخدم قطعة قماش نظيفة لوضع الملمع على الأثاث، ثم امسح الأثاث بقطعة قماش أخرى نظيفة وجافة.

مميزات الملمع الطبيعي

حماية الأثاث: يساهم الملمع الطبيعي في حماية الأثاث من الجفاف والتشقق.

تلميع الأثاث: يعطي الملمع الطبيعي الأثاث لمعانًا جميلًا ويجعله يبدو جديدًا.

رائحة عطرة: يمكن إضافة زيوت عطرية إلى الملمع لإعطاء الأثاث رائحة جميلة.

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