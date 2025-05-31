اكتشف تردد قناة ماجد للأطفال الجديد 2025 بجودة عالية على النايل سات

تُعد قناة ماجد واحدة من أشهر القنوات العربية الموجهة للأطفال، حيث تقدم مزيجًا متوازنًا من الترفيه والتعليم، ومع بداية عام 2025، ازداد البحث عن تردد قناة ماجد الجديدة، لرغبة الكثير من العائلات في استقبال القناة بجودة صورة وصوت أفضل لأطفالهم.

نبذة عن قناة ماجد

انطلقت قناة ماجد من قلب دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون امتدادًا لمجلة ماجد الشهيرة، التي رافقت أجيالًا من الأطفال العرب، تميزت القناة منذ بدايتها بتقديم محتوى يدمج بين المتعة والفائدة، عبر برامج تعليمية، رسوم متحركة، ومغامرات مشوقة تناسب فئة الأطفال من عمر 3 إلى 12 سنة، كما تحرص القناة على تعزيز القيم الإيجابية والسلوك الحسن بطريقة مبسطة ومحببة للأطفال.

تردد قناة ماجد للأطفال 2025 على النايل سات

لتستقبل القناة على جهازك بجودة عالية، قم بضبط إعدادات الرسيفر على التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12226

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

محتوى قناة ماجد

تعرض القناة مجموعة من البرامج المتنوعة، مثل المسابقات الترفيهية، مغامرات شخصيات كرتونية محببة، وبرامج تفاعلية تنمّي مهارات الأطفال، كما تركز على تحفيز التفكير الإبداعي وتشجيع التعلم الذاتي من خلال قصص قصيرة وفقرات تعليمية مبسطة.

بفضل محتواها الهادف وترددها الجديد لعام 2025، تواصل قناة ماجد للأطفال دورها في إثراء عقول الأطفال العرب، إنها خيار مثالي للآباء والأمهات الباحثين عن وسيلة تعليمية وترفيهية آمنة لأبنائهم.