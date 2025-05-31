تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2025 على نايل سات وعرب سات وأجمل البرامج التعليمية والترفيهية للأطفال الصغار

في عالم الطفولة الذي يتسم بالبراءة والحيوية، تأتي قناة طيور الجنة بيبي لتكون رفيقًا ممتعًا وتعليميًا للأطفال في سنواتهم الأولى. فهي تبث أجواء الفرح داخل كل بيت عربي، من خلال محتوى غني يتنوع بين الأغاني والبرامج الهادفة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لكل عائلة تبحث عن وسيلة آمنة ومفيدة لترفيه أطفالها.

قناة طيور الجنة 2025

قناة طيور الجنة بيبي هي قناة فضائية عربية مخصصة للأطفال، تركز على تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي يناسب الأعمار الصغيرة، تهدف القناة إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز القيم الأخلاقية من خلال الأناشيد الهادفة، الرسوم المتحركة، والبرامج التوعوية التي تُبث بلغة عربية فصحى سهلة الفهم.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2025

يمكن استقبال القناة على الأقمار التالية بالترددات المحدثة لعام 2025:

نايل سات

التردد: 11393

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

التردد: 11393 الاستقطاب: عمودي (V) معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4 عرب سات

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

البرامج التي تعرضها القناة

تعرض قناة طيور الجنة بيبي مجموعة متنوعة من البرامج التي تركز على تعليم الأطفال بأسلوب ممتع وتفاعلي، ومنها:

برامج تعلم الحروف والأرقام.

أناشيد عن السلوك الجيد والأخلاق الحميدة.

فقرات حركية وغنائية مشوّقة.

قصص تربوية قصيرة تُعرض برسوم كرتونية جذابة.

مع ترددها الجديد لعام 2025، تستمر قناة طيور الجنة بيبي في إسعاد قلوب الأطفال وإدخال البهجة إلى منازل الأسر العربية، محتواها الهادف والممتع يجعلها من القنوات الرائدة التي يعتمد عليها الآباء والأمهات لتنشئة أطفالهم في بيئة مليئة بالحب، التعلم، والمرح.