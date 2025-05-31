موعد مباراة باريس سان جيرمان أمام انتر ميلان والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة للمباراة

يريد الكثير من عشاق الساحرة المستديرة متابعة مباراة اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضد فريق انتر ميلان الإيطالي كما يطمح الفريقين تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز على تلك البطولة الهامة حيث يرغب الفريقين تحقيق البطولة حيث فريق باريس سان جيرمان يريد الحصول على هذا اللقب لأول مرة في تاريخه لذا سوف نخبركم بموعد المباراة.

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان أمام انتر ميلان

بالنسبة إلى موعد المباراة بين فريق ياريس سان جيرمان ضد انتر ميلان في يوم السبت 31 مايو 2025 في تمام الساعة 11.00 مساءً بتوقيت الامارات العربية المتحدة والساعة 10.00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونيخ ألمانيا أما القنوات الناقلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي قناة beIN Sports HD 1 وهي الناقلة لجميع مباريات الدوري أبطال أوروبا.

التشكيلة المتوقعة لفريق باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي و ماركينيوس و ميلان شكرينيار و لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: فابيان رويز و وارن زائير إيمري و جواو نيفيس

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي و خفيتشا كفاراتسخيليا و برادلي باركولا

غيابات باريس سان جيرمان: اللاعب بريسنيل كيمبيمبي بسبب الإصابة الأخيرة.

التشكيلة المتوقعة لفريق انتر ميلان