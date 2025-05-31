المسلسلات التركية في مكان واحد.. تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 استقبلها دلوقتب بإشارة قوية واستمتع

تعد قناة الفجر الجزائرية من القنوات الفضائية التي تحظى بشعبيه واسعه خاصة لمتابعي الدراما التركية والبرامج المتنوعة وتسعى القناة إلى تقديم محتوى عالي الجودة للمتابعين في جميع مختلف الدول العربية، وقد تم تحديث تردداتها لضمان أفضل تجربة للمتابعين وخاصة عند متابعة مسلسلاتهم المفضلة مثل مسلسل المؤسس عثمان الجزء الجديد ومسلسل الطائر الرفراف وغيرها من المسلسلات الاخرى لهذا سنوضح لكم جميع بيانات التردد لاستقبالها.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025

قد اعلن مسؤولي قناة الفجر الجزائرية أنه يمكن استقبالها بجودة اشارة عالية على مدار الـ 24 ساعة بدون تقطيع أو تشويش بكل سهولة على جهاز التلفاز من خلال عدة أقمار صناعية مثل القمر الصناعى النايل سات والقمر الصناعي عرب سات كالتالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات 2025

لضبط قناة الفجر الجزائرية على قمر نايل سات يمكن استخدام البيانات التالية:

التردد 12034 أو 12645

الاستقطاب افقي H

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطا 5\6

الجودة HD او SD حسب الجهاز

تردد القناة على عرب سات

يمكن استقبال قناة الفجر الجزائرية على قمر عرب سات من خلال:

التردد 11034

الاستقطاب افقي H او عمودي V

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطا 3\4

الجوده HD

خطوات استقبال قناة الفجر الجزائرية على جهاز التلفاز

الآن وبعد أن استطعنا سويا ان نعرف جميع بيانات تردد قناة الفجر الجزائرية سوف نوضح الآن خطوات استقبالها بجودة عالية للاستمتاع بجميع المسلسلات التركيه المترجمه باللغة العربية أو مدبلجة باللغة العربية خطوات الاستقبال تتمثل في التالي: