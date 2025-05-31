موعد مباراة الزمالك أمام فاركو والقنوات الناقلة للمباراة في الدوري المصري الممتاز والتشكيل المتوقع

هناك ساعات قليلة تفصلنا على مباراة الزمالك المصري أمام نادي فاركو ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز وتلك هي المباراة النهائية في الدوري بعد تتويج نادي الأهلي المصري بالدوري لذا سوف نخبركم موعد مباراة الزمالك وفاركو والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الزمالك ضد فاركو

بالنسبة إلى موعد مباراة الزمالك ضد فاركو في الدوري المصري الممتاز يستضيف الزمالك اليوم فاركو في مساء اليوم السبت 31 مايو 2025 على ملعب استاد القاهرة الدولي وذلك في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025 بعد حصول النادي الأهلي المصري على الدوري المصري كما توقيت المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت الامارات العربية المتحدة لذا سوف نذكر لكم القنوات الناقلة للمباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد فاركو

يمكن لمشجي نادي الزمالك ومتابعي مباريات الدوري المصري الممتاز متابعة المباراة عبر قناة ON Time Sports 1 HD وهي القناة الناقلة لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز كما تميز بأنها تعرض جميع المباريات الدوري المصري بشكل مجاني.

التشكيلة المتوقعة لفريق نادي الزمالك

إليك تفاصيل التشكيلة المتوقعة لفريق نادي الزمالك المصري كالآتي: