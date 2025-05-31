ظهرت الآن نتائج السادس الابتدائي 2025 الكرخ الثالثة رسميًا PDF بالرابط المباشر وخطوات سهلة للاستعلام خلال ثوانٍ

بفرحة كبيرة يترقب طلاب السادس الابتدائي 2025 وأولياء أمورهم إعلان النتائج في جميع أنحاء العراق، وقد ظهرت الآن نتائج تربية الكرخ الثالثة رسميًا على موقع وزارة التربية العراقية، هذه المرحلة التعليمية تمثل نقلة نوعية للطلاب نحو التعليم المتوسط، ولذلك تُعد نتائجها من المحطات المهمة، في هذا المقال سنقدم لكم الرابط الرسمي لتحميل، إلى جانب شرح خطوات الاستعلام بسهولة وسرعة، مع بعض النصائح المفيدة لما بعد النتيجة.

إعلان نتائج الكرخ الثالثة 2025 – السادس الابتدائي

أعلنت وزارة التربية العراقية صباح اليوم السبت 31 أيار 2025 عن ظهور نتائج تربية الكرخ الثالثة ضمن الدفعة الأولى من نتائج مديريات بغداد، وتم الانتهاء من تصحيح وتدقيق الدفاتر الامتحانية بدقة عالية، وقد بلغت نسبة النجاح هذا العام أكثر من 87%، وهي نسبة مبشرة مقارنة بالسنوات السابقة.

خطوات الاستعلام عن نتيجتك الآن

اتبع الخطوات التالية لمعرفة نتيجتك بسهولة:

توجه إلى الموقع الرسمي: https://moedu.gov.iq اختر “نتائج السادس الابتدائي 2025”. حدد “مديرية تربية الكرخ الثالثة”. قم بتحميل ملف النتائج بصيغة PDF. افتح الملف، واضغط على Ctrl + F (أو استخدم البحث). اكتب اسم الطالب أو رقم الجلوس. ستظهر النتيجة خلال ثوانٍ.

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