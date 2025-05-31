تربية ميثان تعلن اقتراب ظهور نتائج السادس الابتدائي ميسان الدور الأول 2025 العراق بالرقم الامتحاني

أعلنت مديرية تربية ميسان أن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2024-2025 سوف تعلن قريباً، حيث أوضحت في بيان رسمي أن عملية التصحيح وصلت إلى مراحلها النهائية، ويجري حالياً تدقيق الدرجات ومراجعتها بدقة لضمان العدالة والشفافية، وتعمل الكوادر التعليمية واللجان الامتحانية على قدم وساق للانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد.

نتائج السادس الابتدائي محافظة ميثان العراق 2025

أكدت تربية ميسان أن النتائج ستكون متاحة على الإنترنت فور المصادقة عليها، وسيتم نشرها عبر منصات إلكترونية رسمية مثل موقع وزارة التربية العراقية، بالإضافة إلى موقع نتائجنا الذي يعد من أكثر المواقع استخداما في هذا السياق، وسيتم تحميل النتائج بصيغة PDF حسب المدارس لتسهيل البحث والاستعلام.

كيف تصل إلى نتائج الصف السادس

بمجرد نشر النتائج، سيتمكن أولياء الأمور والطلاب من الدخول إلى أحد المواقع المذكورة، ثم اختيار محافظة ميسان، وتحديد اسم المدرسة، ومن ثم تحميل ملف النتائج الخاص بها، وبعد فتح الملف يمكن البحث عن اسم الطالب أو رقم جلوسه لمعرفة النتيجة بالتفصيل.

رسائل طمأنة من وزارة التربية العراقية

طمأنت مديرية تربية ميسان الطلبة وأسرهم بأن النتائج ستعلن قريبا جدا، وأن جميع الإجراءات تسير وفق الخطة الزمنية المحددة دون تأخير، كما أكدت على أن نسب النجاح الأولية مبشرة وتعكس جهود الطلبة والمعلمين خلال العام الدراسي، ويعيش طلاب السادس الابتدائي في ميسان أجواء من الترقب والأمل، حيث ينتظر الجميع لحظة إعلان النتائج بفارغ الصبر، ونتمنى لجميع الطلبة التوفيق والنجاح في هذه المرحلة المهمة من مشوارهم التعليمي.