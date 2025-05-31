نتائج السادس الابتدائي 2025 في العراق محافظة كركوك على وشك الصدور خلال ساعات

يترقب طلاب الصف السادس الابتدائي في محافظة كركوك إعلان نتائج الدور الأول للعام الدراسي 2025 وسط حالة من الترقب والانتظار من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حيث أشارت مصادر تربوية مطلعة إلى أن النتائج قد تنشر خلال الساعات القليلة القادمة عبر المواقع الرسمية المعتمدة من قبل وزارة التربية العراقية.

نتائج السادس الابتدائي كركوك 2025

أفادت مصادر داخل مديرية تربية كركوك بأن لجان التصحيح والرصد أوشكت على الانتهاء من مراجعة الدرجات وتدقيق الكشوف النهائية للطلبة، حيث تم استكمال نسبة كبيرة من العمل خلال الأيام الماضية، وتبذل الفرق المختصة جهودا كبيرة لضمان دقة النتائج ومصداقيتها قبل اعتمادها بشكل رسمي.

الإعلان المنتظر عبر موقع نتائجنا

من المتوقع أن تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي لمحافظة كركوك في أي وقت على موقع نتائجنا الرسمي، الذي يعد المنصة الإلكترونية الأساسية التي يعتمد عليها الطلاب للاطلاع على نتائج السادس، وتشمل خطوات الاستعلام الدخول إلى الموقع، اختيار المحافظة، تحديد الصف السادس الابتدائي الدور الأول، ثم تحميل ملف PDF الذي يحتوي على أسماء الناجحين والدرجات التفصيلية.

وزارة التربية العراقية

إلى جانب موقع نتائجنا، يمكن متابعة النتائج من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، حيث سيتم رفع النتائج تباعا حسب المحافظات، وتشمل عملية الاستعلام الدخول إلى موقع الوزارة، اختيار قسم النتائج، تحديد الصف والمحافظة والدور الدراسي، ثم الضغط على زر عرض النتيجة لمشاهدة البيانات مباشرة.

نتائج السادس العراق

ينصح الطلاب وأولياء الأمور بالتحلي بالصبر ومتابعة الأخبار الرسمية من خلال المصادر المعتمدة فقط، وتجنب الشائعات التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما يفضل تحميل النتائج من خلال الكمبيوتر لضمان سرعة الوصول إلى الملف وإجراء البحث داخله بسهولة أكبر.