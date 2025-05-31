«مـبروك الـنجاح» نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول متاحة الآن في كربلاء وصلاح الدين

أعلنت وزارة التربية العراقية عن إطلاق نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول في محافظتي كربلاء وصلاح الدين، حيث انضمت هذه النتائج إلى المحافظات التي تم إعلانها في الساعات الماضية عبر المواقع الإلكترونية الرسمية، وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار حرص الوزارة على تسهيل عملية استعلام الطلاب وأولياء الأمور عن النتائج بسرعة ودقة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس.

طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول

تتنوع طرق الوصول إلى نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول بفضل المنظومة الرقمية الحديثة التي تم اعتمادها، حيث يتيح الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية ومنصة نتائجنا المصرح بها إمكانيات سهلة وبسيطة للاستعلام عن النتائج، يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية من أجل الوصول إلى النتائج المطلوبة:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو منصة نتائجنا.

تحديد خيار “نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول” من الصفحة الرئيسية.

اختيار المحافظة المطلوبة، مثل: كربلاء، صلاح الدين، الرصافة الأولى وغيرها.

تحميل ملف PDF الخاص بالنتائج الذي يحتوي على أسماء الطلاب وأرقامهم الامتحانية.

استخدام خاصية البحث داخل الملف لإيجاد اسم الطالب أو الرقم الامتحاني بسهولة.

هذه الطريقة الإلكترونية تسهل عملية البحث وتُغني الطلاب وأولياء الأمور عن الحضور إلى المدارس للحصول على النتيجة، كما تضمن عرض النتائج بدقة وسرعة فائقة.

المحافظات التي أعلنت نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول

تشمل نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول عددًا كبيرًا من محافظات العراق التي بدأت بإعلان النتائج بشكل تدريجي، وقد شهدت هذه المرحلة مشاركة المحافظات التالية:

كربلاء

صلاح الدين

الكرخ الأولى

الكرخ الثانية

الكرخ الثالثة

الرصافة الأولى

واسط

وقد تم توفير النتائج بتنسيق PDF لتسهيل تحميل واستعراض البيانات على جميع المستخدمين، وقد أثبتت هذه الحلول الرقمية فعاليتها في جعل عملية الاستعلام سهلة وواضحة، مما يوفر وقتًا وجهدًا كبيرين للطلاب وأسرهم.