“من الهاتف وبكل سهولة” طريقة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 عبر تطبيق بنكك والشروط المطلوبة

يبحث العديد من الأشخاص بكثرة الساعات الماضية للتعرف عن طريقة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025، حيث طرح بنك الخرطوم مؤخرا بعض من الخدمات الإلكترونية لعملائه سواء مقيمين بالدولة أو مغتربين خارجها ليتمكنوا من إنشاء حساب جديد بأي وقت ومن أي مكان دون التوجه والذهاب لأي فرع من فروع البنك، كما أنه يمكن الاستفادة من تلك الخدمة ليتم تحويل الأموال محليا او دوليا والقيام بعدد من الخدمات الأخرى.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين

يوجد بعض من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم لعام 2025 والتي تمثلت أبرزها لتكون على النحو التالي:

قم بتنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول.

أو قم بالدخول على رابط موقع بنك الخرطوم.

من ثم الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك يتم اختيار اللغة التي تناسبك الآن.

تحديد نوع الحساب جاري أو توفير.

الضغط على متابعة، ثم إرسال الأوراق المطلوبة.

الموافقة على الشروط والأحكام بعد القراءة جيدا.

أخيرا الضغط على خانة إرسال الطلب، ليتم بذلك فتح الحساب بنجاح.

شروط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2025

حدد بنك الخرطوم الشروط المطلوبة لفتح الحساب أونلاين للمقيمين والمغتربين وجاءت أبرز تلك الشروط كما يلي: