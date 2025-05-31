“سلي أطفالك بأحلى الأغاني” تردد قناة طيور الجنة بيبي 2025 على النايل سات والعرب سات وطريقة تنزيلها على الريسيفر

تهتم العديد من الآمهات والآباء بالتعرف على تردد قناة طيور الجنة بيبي 2025 على النايل سات والعرب سات، حيث تعتبر تلك القناة من أهم القنوات المعروضة حاليا على جهاز الريسيفر وتكون مخصصة للأطفال بمحتواها المتنوع والترفيهي المتميز، علما بأن القناة يتم بثها على التليفزيون بدون دفع أي رسوم أو اشتراك ليتم متابعتها على مدار اليوم كله دون انقطاع وبجودة عالية لكل من الصورة والصوت اتش دي.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2025

تعرض قناة طيور الجنة عدد من الأغاني والأناشيد المتميزة على مدار اليوم كله، كما أنه يمكن ضبط تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات، وذلك عبر إدخال الترددات المقبلة في التليفزيون:

يكون التردد الجديد للقناة 11393.

أما الاستقطاب يكون عبر عمودي.

معدل الترميز للقناة هو 27500.

معامل تصويب الخطأ هو 3/4.

تردد طيور الجنة الجديد على عرب سات

جاء أخر تحديث لتردد القناة على القمر الصناعي عبر سات، ويكون ذلك من خلال النقاط الآتية:

يكون التردد الجديد للقناة 11310.

أما الاستقطاب يكون عبر عمودي.

معدل الترميز للقناة هو 27500.

معامل تصويب الخطأ هو 2/3.

خطوات تنزيل قناة طيور الجنة لجهاز الريسيفر

يمكنكم الآن تنزيل القناة على جهاز الريسيفر وذلك عبر اتباع بعض الخطوات التي تمثلت لتكون على النحو التالي: