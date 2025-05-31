“لولو يالولو في نونو” تردد وناسة بيبي 2025 الجديد على الأقمار الصناعية بجودة عالية HD

زاد البحث الدقائق الماضية للتعرف على تردد وناسة بيبي 2025 الجديد على الأقمار الصناعية، وذلك لأن تلك القناة تكون من أهم وأبرز القنوات المخصصة للأطفال من كافة الفئات العمرية وتعرض محتوى تعليمي وترفيهي مميز يعمل على تعليم الأطفال القيم والمبادئ، حيث قامت إدارة القناة بتحديث التردد الخاص بها ليتم متابعة الأغاني والاناشيد على مدار اليوم دون أي انقطاع وكذلك بجودة عالية لكل من الصورة والصوت.

تردد وناسة بيبي 2025

يمكن للأمهات ضبط تردد قناة وناسة للأطفال على القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال الترددات الآتية:

القمر للقناة نايل سات.

أيضا التردد هو 11430.

معدل الاستقطاب أفقي.

أما الترميز هو 27500.

يكون تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة وناسة على العرب سات

يمكنكم أيضا ضبط تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات عبر كتابة البيانات المقبلة في جهاز الريسيفر:

القمر للقناة عرب سات.

أيضا التردد هو 11270.

معدل الاستقطاب رأسي.

أما الترميز هو 27500.

يكون تصحيح الخطأ 3/4.

كيفية تنزيل قناة وناسة على التلفاز

يوجد بعض من الخطوات اللازمة التي يمكن خلالها تنزيل قناة وناسة على التلفاز وتمثلت عبر النقاط المقبلة: