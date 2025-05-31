“مباشر” طريقة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 بالرقم الوطني عبر تطبيق بنكك والشروط اللازمة

تعتبر طريقة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 بالرقم الوطني من أكثر ما يهم المواطنين السودانيين الفترة الماضية، وبالأخص بعدما طرح بنك الخرطوم بوقت سابق عدد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن القيام بها دون الذهاب لاي فرع من فروع البنك بالدولة، حيث تمثلت أبرزها خدمة إنشاء حساب إلكتروني للاستفادة من كافة المعاملات المصرفية المالية إلكترونيا بأي وقت وأي مكان بدون دفع أي مصاريف إدارية.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 بالرقم الوطني

يمكن للعملاء المقيمين والمغتربين اتباع عدد من الخطوات الخاصة بفتح حساب أون لاين في بنك الخرطوم، سواء عبر تنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول أو قم باتباع بعض الخطوات وجاءت كالآتي:

عليك بالبداية النقر على رابط موقع بنك الخرطوم.

ثم انقر على اللغة المتاح، مع تحديد نوع الحساب.

الضغط خانة إنشاء جديد، وإدخال كافة البيانات اللازمة.

كتابة كل من الاسم والرقم الوطني والهاتف والعنوان.

إرفاق المستندات اللازمة، ثم الموافقة على الضوابط.

من ثم يتم النقر على خانة إرسال الطلب.

أخيرا سيتم مراجعة طلبك من الجهات المختصة، ثم ستحصل على رسالة بها رقم حسابك الجديد.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين 2025

يوجد بعض من الشروط اللازمة التي تمكنك من فتح حساب إلكتروني ويكون ذلك عبر اتباع بعض النقاط وتكون كما يلي: