“أحداث وتفاصيل منتظرة” موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 194 الجزء السادس على قناة atv التركية وقناة الفجر الجزائرية

يترقب الجمهور في الوطن العربي موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 194 الجزء السادس، حيث أنه من المنتظر بأن تشهد أحداث الحلقة المقبلة الكثير من الغموض والإثارة وذلك وفقا للإعلان التشويقي المتداول للحلقة مؤخرا، وتعتبر تلك المسلسل من أهم المسلسلات التركية التاريخية التي حققت نجاحات كبيرة منذ بدء عرضها وتدور الأحداث حول حياة المؤسس عثمان بن أرطغول ومحاولته لتأسيس الدولة العثمانية وسط العديد من التطورات المصيرية.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 194

من المنتظر بأن يكون ميعاد عرض الحلقة 194 من مسلسل قيامة عثمان مساء الأربعاء المقبل الموافق 4 يونيو 2025 وتعرض على شاشة قناة ATV التركية بتوقيت تركيا الساعة الثامنة مساء وكذلك بتوقيت القاهرة والمملكة الساعة التاسعة مساء، كذلك تعرض المسلسل باللغة العربية مساء الخميس المقبل الموافق 5 يونيو 2025 وتعرض على شاشة قناة الفجر الجزائرية بتوقيت تركيا الساعة 9 مساء وأيضا بتوقيت مصر والسعودية في 10 مساء، كما يمكن متابعة المسلسل عبر موقع قصة عشق وموقع منصة نور بلاي وقناة اليرموك وقناة مصر أم الدنيا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

يمكنكم ضبط تردد القنوات التي تقوم بنقل الحلقة 194 من مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس، وذلك عبر إدخال الترددات الآتية في جهاز الريسيفر:

قناة ATV التركية

القمر الصناعي نايل سات.

بينما يكون التردد 10796.

أما معدل الترميز 27500.

يكون الاستقطاب عمودي.

تصويب الخطأ هو 5/6.

قناة الفجر الجزائرية